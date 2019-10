1 de octubre de 2019

El Pleno censura actitud "poco transparente" del jeque propietario del Málaga CF y aprueba retirar su nombre a glorieta

La preocupación por la situación por la que atraviesa el Málaga Club de Fútbol ha centrado buena parte del debate del Pleno del Ayuntamiento de este martes. Así, hasta cuatro mociones se han debatido al respecto y se han aprobado, entre otros puntos, censurar la actitud "poco transparente y falta de ética" del propietario del club, el jeque Abdullah Ben Nasser Al-Thani, y ha vuelto a salir adelante el retirar su nombre a la glorieta ubicada en avenida Luis Buñuel y sustituirla por 'Glorieta de la Afición Malaguista', tal y como ya se aprobó en pleno.

Así, pese a que todos los grupos se han mostrado a favor del apoyo y agradecer la actitud de integrantes del club, así como de la afición; además de comprometerse a realizar cuantas acciones estén en mano del Consistorio para evitar la desaparición y quiebra del club; no se ha llegado a ningún acuerdo en relación con la concesión que pesa sobre la Fundación Málaga Club de Fútbol de los terrenos de Arraijanal, rechazándose sendos puntos de las mociones de PSOE y Adelante para extinguir y declarar la caducidad de la licencia para la construcción de la ciudad deportiva del Málaga.

En concreto, las iniciativas de los 'populares' y Ciudadanos --que sí han salido adelante-- van más encaminadas al apoyo del Consistorio y reconocimiento a jugadores, empleados y afición, así como pedir transparencia en cuanto al cumplimiento del plan de viabilidad. Por su parte, los puntos de las iniciativas de PSOE y Adelante Málaga que no han sido aprobados están relacionados con la caducidad de la licencia sobre los terrenos para construir la Academia en Arraijanal.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha incidido en que la situación del Málaga CF "es dramática", asegurando que las mociones presentadas "no se pueden quedar como un tironcillo de orejas al jeque", pidiendo, "como pide la afición" que "no se le siga pasando la mano".

"El jeque vino con unas pretensiones", ha afirmado, asegurando que ahora, con el paso del tiempo se ve que "ha venido a hacer negocio con el Málaga CF, con un sentimiento". Así, ha criticado que Al-Thani "es un pésimo gestor" y ha afirmado que "cuanto menos tiempo al frente de la institución mejor para la ciudad y los malaguistas". "El jeque ha utilizado al Málaga como un elemento para hacer negocio", ha lamentado.

Ha defendido que "nos corresponde salvaguardar los intereses de la ciudad" en alusión a los terrenos de Arraijanal para la Academia, asegurando que "se dan los suficientes motivos de incumplimiento" para revocar la concesión administrativa, pidiendo ser "responsables" y "poner cordura" para "no arriesgar y que un privado se quede con los aprovechamientos de Arraijanal".

Ha criticado, de igual modo, al alcalde, del que ha dicho "le ha puesto la alfombra roja para hacer negocios". "Nosotros nunca quisimos que en los terrenos --de Arraijanal-- se instalara la Academia, entendimos que había otros espacios de la ciudad".

"Lo que hay que trabajar es para que se reúna la comisión mixta de seguimiento, que no lo ha hecho en dos años", ha criticado, diciendo, por último a De la Torre, que "usted sigue apoyando a Al-Thani, que es su amigo". "Deje de poner la alfombra roja y deje de ser su amigo porque lo paga la ciudad".

"No se le pone una alfombra roja y menos a Al-Thani". Así ha respondido el alcalde a las críticas de Pérez, dejando claro que "somos coherentes y estamos actuando con firmeza pero con prudencia". Asimismo, De la Torre ha pedido a Pérez que "repase la prensa" asegurando que "es una voz libre e independiente" que le ha dicho al jeque que "si no está a la altura que deje a otros". También, y por otro lado, ha pedido a los socialistas que "no borren la historia con Arraijanal".

"EL MÁLAGA NO ES SOLO UNA EMPRESA"

Por su parte, la portavoz municipal de Ciudadanos, Noelia Losada, ha admitido la "preocupación" por la situación que atraviesa el club, asegurando que la misma es unánime entre todas las administraciones --Ayuntamiento, Junta y Diputación--. "Debemos extremar el control, pero nuestra capacidad de acción es limitada", ha agregado.

Ha defendido que hay "muchos sentimientos en juego porque no es solo una empresa" pero "desde luego falta por dar muchas explicaciones" desde el Málaga. Asimismo, ha valorado la unidad de acción de las administraciones públicas ante la situación.

En este punto, ha considerado "vital" que el club cumpla el plan de viabilidad. "Si se cumpliera el plan no deber tener problemas, pero las últimas inacciones en la gestión nos llevan a inquietud", ha lamentado, abogando, no obstante, por no dejarse llevar por el pesimismo y "proteger" la parte deportiva para que la situación "afecte a esta parte lo menos posible". Por último, sobre la moción del PSOE, ha incidido en que hay "cosas que exceden de la capacidad de la administración".

De igual modo, la portavoz del grupo municipal 'popular', Elisa Pérez de Siles, también ha incidido en que con la iniciativa se hacen eco de "una preocupación generalizada" y recoge también el espíritu de trabajo de las administraciones. "Nosotros entendemos que en este momento hay que trabajar desde el sentido común", incidiendo en "la contundencia y prudencia" porque el objetivo "es revertir la situación complicada del Málaga", mostrándose convencida de que con trabajo constructivo "se pude solucionar".

Asimismo, ha rechazo las críticas del PSOE, al que ha dejado claro que se trabaja con apoyo "al equipo, no al propietario, y lo vamos a seguir haciendo, porque es una apuesta mucho más que por lo deportivo, es imagen de ciudad, es nuestra marca", ha ahondado; exigiendo al club, además, que cumpla con el plan de viabilidad y que sea "transparente".

Por último, ha defendido la apuesta del Ayuntamiento con Arraijanal, recordando que los gobiernos socialistas "han invertido cero" y el Consistorio una inversión "de más de 60 millones para proteger ese entorno".

El segundo turno del grupo del PP ha sido realizado por el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, que ha dejado claro que "somos colaboradores con el Málaga y con quien quiera invertir en la ciudad". Sobre la licencia ha defendido que, según la normativa, la inacción no es determinante para anular la licencia.

Por último, el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha aplaudido que se hable ahora del Málaga y lo que está ocurriendo, cuando "durante años fuimos los únicos". "Solo y contra todos, recogiendo todo tipo de duras críticas, por decir lo que hoy parece una evidencia".

"El jeque ha llevado al Málaga a una situación crítica, tanto deportivo como lo económico", ha señalado, insistiendo en que "vino aquí a hacer negocios, manipulando al club y al sentimiento de la afición". Es más, ha dicho que el jeque tenía dos objetivos, en alusión al puerto de la Bajadilla, en el municipio malagueño de Marbella, y un "un lucrativo negocio" en los terrenos de Arraijanal".

Según Zorrilla, "el jeque ha incumplido todas las obligaciones que se le establecieron", recordando, entre otros, que "lleva un año de interrupción de obra", que ha vuelto a calificar como "el pequeño Algarrobico".

Ha afeado, además, que "esta actuación por parte del jeque ha tenido la connivencia del grupo del PP y del alcalde de la ciudad", al que ha acusado de tener una actitud "servil" ante el jeque y de "genuflexión más del alcalde de 'Bienvenido Mr Marshall' que de lo que debiera esperase del regidor de la quinta ciudad de España".

"Basta ya de actitud servil con el jeque; hay que mirar por los intereses de la ciudad y del Málaga CF, que es el club de la ciudad". "El Málaga puede ser propiedad del jeque, por ahora, pero también es patrimonio histórico y sentimental de la afición", ha concluido.