27 de septiembre de 2019

El PP afirma que se ha hecho "más por el tercer hospital en seis meses que el PSOE en la última década"

MÁLAGA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz provincial del PP de Málaga y parlamentario andaluz, José Ramón Carmona, ha advertido este viernes al PSOE de que "su formación no tiene ninguna credibilidad y está totalmente invalidada para hablar de sanidad en la provincia de Málaga, al igual que en el resto de la comunidad", destacando que "ha sido su nefasta gestión la que nos ha situado a la cola de Andalucía y de España en número de camas por habitante".

Carmona, que se ha mostrado "perplejo" ante las declaraciones de los socialistas malagueños, ha cuestionado que "ahora tachan de necesario el proyecto del tercer hospital, el mismo que ellos llevaban mareando desde hace más de una década y que en 2008 ya prometían en forma de macrohospital", ha recordado.

"Se ha hecho más por el tercer hospital en los seis meses del nuevo Gobierno andaluz de Juanma Moreno que durante la última década", ha defendido Carmona, reprochando a los socialistas que "los consejeros y presidentes socialistas han sido unos verdaderos expertos en anunciar diferentes proyectos y ubicaciones sin que ninguna haya llegado a nada". "El PSOE ha mantenido el proyecto guardado en un cajón y sólo lo sacaba cuando se acercaban las elecciones", ha criticado.

De igual modo, el dirigente 'popular' ha subrayado que "los únicos que han mentido reiteradamente y se han reído de los malagueños han sido los socialistas", señalando que, por otra parte, "deben estar muy nerviosos al ver que ahora sí se trabaja, se habla del tema, se plantean opciones y se avanza en el proyecto, algo a lo que no deben estar acostumbrados".

Ha incidido en que "ha sido el nuevo Gobierno andaluz el que ha alcanzado con la Diputación Provincial un protocolo para la cesión de los terrenos a favor de la Consejería de Salud, toda vez que se ha terminado y aprobado el plan funcional del futuro centro hospitalario".

Asimismo, ha explicado, a través de un comunicado, que "cuando el PP llegó a la Junta descubrió que no sólo no se habían creado nuevas camas ni hospitales en la provincia, sino que no existía ningún tipo de planificación en cuando a la ampliación de las infraestructuras sanitarias", ha lamentado.

Además, ha continuado, "el PSOE no sólo está invalidado para hablar de equipamientos, sino de cualquier otro elemento vinculado con la sanidad, como las listas de espera, una situación que ya se está viendo corregida gracias a la planificación y al esfuerzo del nuevo Gobierno andaluz".

Por último, el portavoz de los 'populares' malagueños ha interpelado al secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, afirmando que "es vergonzoso que diga que se ha paralizado definitivamente el proyecto del nuevo hospital, cuando durante la etapa socialista no se hizo nada, más allá de las reiteradas promesas electoralistas que nunca llegaron a cumplirse y quedaron en papel mojado", ha concluido.