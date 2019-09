15 de septiembre de 2019

PP en Ayuntamiento de Málaga niega un plan para extender el SARE y critica a PSOE por "mentir y confundir a los vecinos"

MÁLAGA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha criticado "el juego sucio del PSOE" al afirmar que el Consistorio tiene un plan para extender el SARE a más calles de la ciudad, destacando que "es un invento de los socialistas para confundir a los vecinos".

Así, ha lamentado que los socialistas "mientan a sabiendas, presentando incluso una infografía sobre una supuesta ampliación de la zona azul que es categóricamente falsa". "No existe un plan para extender la zona de estacionamiento regulado, por lo que esta acción responde a una estrategia partidista para generar confusión entre los malagueños", ha sostenido.

Pérez de Siles ha incidido en que "la implantación de SARE se realiza siempre a demanda, cuando existen peticiones vecinales acreditadas" y ha insistido en que "no existe un plan para llevar la zona azul a distintas zonas de la ciudad".

El criterio del equipo de gobierno de PP y Cs, ha dicho, al igual que señalara el alcalde, Francisco de la Torre, es "implantarla allí donde los vecinos lo soliciten, si bien en estos momentos no existen peticiones para llevarla a otras zonas de Cruz de Humilladero, tal y como aseguran los socialistas".

Según la edil, la infografía diseñada y mostrada por los socialistas, "en la que aparecían dibujadas las zonas de Los Tilos, La Aurora y Barbarela como espacios donde se va a llevar el SARE, no se corresponde con la realidad y es rotundamente falsa".

"Una vez más, el PSOE ha demostrado su incapacidad para realizar una oposición responsable y constructiva, y muy al contrario, basa su trabajo en falacias y planos que son una mera invención", ha criticado.

Además, la dirigente 'popular' ha advertido de la "irresponsabilidad de los socialistas al llamar a la movilización de los vecinos cuando, curiosamente, ningún representante del PSOE asistió a las asambleas públicas organizadas en el distrito durante el pasado mandato para abordar la implantación del SARE en La Unión".

Pérez de Siles ha reiterado que no están implantando el SARE sino "ponerlo a prueba durante unos meses, siempre menos de un año, a fin de comprobar si tiene un efecto positivo o negativo para el barrio".

Ha explicado que, "ante la falta de consenso entre vecinos y comerciantes", estimaron la realización de esta prueba piloto "pensando siempre en lo mejor para residentes y comerciantes: que sea más fácil encontrar una plaza de aparcamiento en el barrio gracias a la existencia de una mayor rotación".

"No es una imposición por parte del Ayuntamiento, todo lo contrario, siendo la primera vez que se implanta este sistema en periodo de pruebas como un gesto con los vecinos que no quieren zona azul", ha asegurado, añadiendo que el hecho de someterlo a un periodo de pruebas es "una muestra de la política democrática y participativa de este equipo de gobierno frente a la política de los socialistas, que funcionan a base de imposiciones".

La portavoz 'popular' en el Consistorio ha puesto como ejemplo que en otras zonas como La Malagueta, los residentes "que antes eran reacios a la zona azul ahora están satisfechos". "Mantenemos nuestra postura y decimos ahora lo mismo que aparece en nuestro programa electoral: que estudiaremos la implantación de nuevas zonas SARE allí donde lo pidan los vecinos y, en caso de no existir acuerdo, se realizará una prueba piloto para analizar los resultados de su funcionamiento".

TARIFA REDUCIDA

Pérez de Siles ha explicado que los residentes tendrán una tarifa reducida de SARE de un euro a la semana, es decir, cuatro euros al mes "y ese importe podrá aplicarse a todas las personas de una misma familia que tengan carné de conducir".

Pérez de Siles, que ha recordado que la tarifa en Málaga para los no residentes es de un euro la hora frente a ciudades como Barcelona, Valencia o San Sebastián, donde el precio es hasta un 200 por ciento superior, ha insistido en que "escuchamos a vecinos y comerciantes, no a algunos, sino a todos; tanto a los que no quieren SARE como a los que llevan años pidiendo su implantación".

"Nuestra postura de someterlo a un periodo de prueba responde a una decisión democrática que permitirá su uso de una manera piloto, de manera que vecinos y comerciantes puedan opinar con conocimiento de causa y eso nos permita adoptar la decisión de mantener o no la zona azul en la zona", ha finalizado.