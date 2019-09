24 de septiembre de 2019

El PP en Ayuntamiento propone seguir trabajando para "ayudar a revertir" situación del Málaga y exige transparencia

MÁLAGA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en la que pide que el Consistorio muestre su apoyo al equipo, la plantilla y la afición del Málaga CF ante la situación actual y su compromiso para continuar trabajando en "ayudar a revertir" la situación del club malagueño "en todo lo que sea posible y en el marco de sus competencias".

De igual modo, en la moción proponen que el Ayuntamiento recuerde al club la necesidad de llevar a cabo el cumplimiento del plan de viabilidad presentado por La Liga y solicita "la máxima transparencia" para que exista información "clara y veraz" acerca de la evolución de la problemática financiera del club, de cara a las instituciones, los socios minoritarios, la afición y la ciudadanía en general.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha incidido que "vamos a estar muy atentos al control y seguimiento de La Liga con el cumplimiento del plan de viabilidad". "Su puesta en marcha, su ritmo y cumplimiento exacto es absolutamente necesario y no cabe ni un minuto de pérdida de tiempo", ha incidido el regidor tras ser cuestionado por los periodistas.

De la Torre ha explicado la moción que llevan al pleno y ha reiterado el "compromiso de colaboración municipal en todo lo que sea posible por nosotros, pero pidiendo la máxima transparencia al club; y, lógicamente, en el compromiso de estar en el seguimiento de lo que La Liga vaya haciendo".

Al respecto, el alcalde ha dicho confiar "mucho" en el papel que La Liga tiene en esta materia y también "en seguir confiando, en principio, en el sentido de responsabilidad que los propietarios del club deben de tener para que no entre en situación de riesgo irreversible; sino que sobreviva bien y esté a la altura" para que "en un día no muy lejano Málaga tenga un club en Primera División como corresponde a una ciudad que es de primera división y con una afición que también lo es".

MOCIÓN

En la moción que presenta el PP al pleno recuerdan que Málaga "ha cobrado un protagonismo no muy positivo estos días debido a la preocupante situación en la que se encuentra el Málaga CF", precisando que "los problemas de financiación ponen en riesgo la viabilidad de un club que tantos buenos momentos ha ofrecido a esta ciudad y que con sus logros ha contribuido a visibilizar Málaga".

Han agregado que el Ayuntamiento de Málaga "siempre" ha apostado por el equipo de su ciudad y buena muestra de ello es el convenio firmado en el año 2004 con el club deportivo para la cesión del estadio de La Rosaleda y el acuerdo de colaboración firmado en 2017 con la Fundación del Málaga C.F. para la cesión de terrenos en Arraijanal para la construcción de la ciudad deportiva del club y su gestión por parte de esta fundación sin ánimo de lucro y asumiendo los costes de edificación y urbanización necesaria para la puesta en funcionamiento de las instalaciones.

"Se trata de documentos que se suscribieron con el absoluto convencimiento de que ello iba a contribuir a la buena imagen de nuestra ciudad y que, con ello, se favorecía el interés general de los malagueños", explican en el texto de la iniciativa.

En este punto, también recuerdan la carta enviada por De la Torre al propietario del Málaga CF, el jeque Al-Thani, para solicitarle una reunión en la que abordar el futuro del Málaga y precisan que "aún no se ha producido reunión alguna, si bien el Ayuntamiento ha ofrecido la máxima disponibilidad para que esta se celebre en Málaga o en Catar", aclarando, no obstante, que "sí se ha mantenido alguna conversación telefónica en la que no se han producido avances consistentes".

Por otro lado, han añadido que en un ejemplo de lo que "deben ser las relaciones entre las distintas administraciones" --marcadas por la colaboración y la lealtad institucional--, el Ayuntamiento, la Diputación provincial y la Junta mantienen un contacto "permanente" para "actuar unidos y realizar un seguimiento de la situación" del club, en especial del cumplimiento del plan de viabilidad que la entidad presentó a La Liga la semana pasada, como quedó establecido en la reunión entre estas instituciones del pasado sábado.

Por todo ello, "habida cuenta de la preocupación que existe en la ciudad el PP considera procedente un pronunciamiento expreso del pleno para apoyar a la afición, reafirmar el compromiso del Consistorio en el apoyo en todo lo que sea posible para revertir la situación y la petición de una necesaria transparencia por parte del Málaga CF en este proceso", han concluido.