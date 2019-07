21 de julio de 2019

El PP destaca que "priorizar la acción en los barrios no está reñido con impulsar un gran proyecto de ciudad"

MÁLAGA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha reivindicado este domingo que "priorizar la acción en los barrios no está reñido con impulsar un gran proyecto de ciudad".

"Nuestro compromiso con los barrios que conforman la ciudad es tangible, constituyendo esta acción el epicentro de la gestión municipal durante los últimos años y también de cara al futuro", ha asegurado.

De este modo, ha puesto en valor que, "precisamente, planteamos más de medio millar de actuaciones a desarrollar en las barriadas de los once distritos durante el presente mandato, inversiones que se suman a los más de 2.600 millones destinados a tal fin desde el año 2000", ha informado.

No obstante, la portavoz 'popular' ha destacado que "priorizar la acción en los barrios no está reñido con impulsar un gran proyecto de ciudad y avanzar hacia la Málaga del futuro, con el horizonte puesto en 2030; una ciudad de la que todos los malagueños se sientan orgullosos", ha expresado, afeando al PSOE que "trate de compensar su falta de proyecto para Málaga instalándose en la crítica y el rodillo de un discurso vacío".

"El soterramiento del eje litoral para unir peatonalmente el centro y el puerto es un ejemplo claro de ese proyecto de ciudad", ha proseguido Pérez de Siles, subrayando que "el avance sin precedente experimentado por la capital malagueña en los últimos veinte años es claro, pero no podemos quedarnos ahí".

Por su parte, el edil responsable del área de Urbanismo, Raúl López, ha afeado a los socialistas su desconocimiento sobre los Planes Especiales de Reforma Interior (PERI), recordando que, "a excepción de Los Gámez, cuyo reconocimiento como suelo urbano es más reciente y sus propietarios han solicitado la colaboración de la Administración para llevar a cabo la ordenación del ámbito, los relativos a Monte Dorado y Arroyo España ya han sido redactados y aprobados".

López ha criticado entonces que "el PSOE miente al decir que no se ha avanzado en este tema, ya que en ambos casos quedan definidas las obligaciones de ordenación y gestión que deben cumplirse en cada uno de estos ámbitos", reprochando a los socialistas que "se les informó del estado de todos los PERI al final de la pasada legislatura en las comisiones de transparencia, por lo que o no saben o no quieren saber", ha lamentado.

"Trabajamos para que Málaga avance y se consolide como líder en múltiples sectores, pero está claro que algunos apuestan por confundir para evitar el desarrollo de la ciudad", ha expuesto el edil 'popular'.

Asimismo, ha señalado que "los PERI son un instrumento previsto en la Ley para la ordenación de ámbitos urbanos que requieran operaciones de reforma interior, para la renovación, mejora, rehabilitación o colmatación de los mismos, garantizando los equipamientos y servicios adecuados para su buen funcionamiento y acordes a las exigencias normativas de las compañías suministradoras", ha explicado.

Por último, Pérez de Siles ha subrayado que "como equipo de gobierno siempre hemos actuado de una manera abierta y participativa, contemplando actuaciones de proximidad que se traducen en que los barrios malagueños dispongan en la actualidad de 45 parques y 415 parques infantiles, 125 centros ciudadanos y más de 190 zonas biosaludables, además de haber impulsado 14.100 plazas de aparcamiento para residentes y 5.200 viviendas protegidas desde el Ayuntamiento", ha enumerado.

"En esta línea seguiremos trabajando a través de planes que abarcan desde la limpieza, la seguridad y el calmado de tráfico hasta la ampliación de las zonas verdes o la movilidad sostenible", ha concluido.