14 de septiembre de 2019

El PP en Diputación de Málaga reclama al Gobierno la deuda con las entidades locales, de 300 millones en la provincia

MÁLAGA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP en la Diputación de Málaga presentará una moción en el pleno de este próximo miércoles para reclamar al Gobierno central la deuda que mantiene con las entidades locales y que el portavoz de los 'populares', Francisco Oblaré, ha estimado en cerca de 300 millones de euros en la provincia de Málaga.

Así, ha solicitado al Ejecutivo que haga efectivas las obligaciones económico financieras que tienen contraídas "legalmente" las entidades locales "y que tienen su fundamento en un derecho constitucionalmente reconocido".

Oblaré reclama en la moción, consultada por Europa Press, que el Ejecutivo efectúe la transferencia actualizada de los recursos derivados de la Participación en los Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a la provincia "y, por tanto, a los ciudadanos que residen en ella".

En este sentido, ha defendido que las entidades locales son "uno de los grandes pilares de la organización política y administrativa en España y que garantizan la provisión de servicios públicos esenciales a los españoles". "Para poder desarrollar eficazmente las funciones que tienen encomendadas, es fundamental que se cumplan íntegramente el principio de autonomía y el de suficiencia financiera".

Los 'populares' critican que el Ministerio de Hacienda haya venido "invocando diferentes coartadas para impedir hacer efectivas las obligaciones económico-financieras que tiene contraídas legislativamente con las entidades locales".

"Una vez más, y de manera completamente falaz, se apela por el Gobierno de Sánchez a la concurrencia de un presupuesto prorrogado y a las limitaciones de un Gobierno en funciones para negar lo que constitucionalmente es un derecho de las entidades locales", se recalca en la iniciativa que se llevará a pleno.

En este sentido, lamentan que el Gobierno, sin embargo, "no ha tenido ningún reparo en aprobar Reales Decretos Leyes que crean nuevos derechos económicos, haciendo estallar el techo de gasto no financiero del Estado y quebrando la ordenación jurídica sobre estabilidad presupuestaria".

"Negar los recursos de las entidades locales sobre la base de espurias opiniones sin fundamento técnico es negar la base misma de nuestro sistema de organización territorial", se indica en el documento.

"ES INDIGNO QUE SE CHANTAJEE"

También se hace hincapié en que la falta de actualización de los recursos derivados de la Participación en Ingresos del Estado y del Fondo Complementario de Financiación "está provocando un perjuicio análogo al que se está produciendo con las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, y que podría situarse en torno a los 1.000 millones de euros".

Además, añaden, "la congelación a la que está abocando con su actuación el Gobierno de Sánchez no permite cubrir el esfuerzo presupuestario que están haciendo las entidades locales para atender el incremento de las retribuciones en materia de personal derivadas del Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre", por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que establece un incremento mínimo asegurado del 2,25 por ciento respecto a las retribuciones vigentes en 2018, con efectos a 1 de enero de 2019, y que cubre tanto a funcionarios como a personal laboral del sector público local.

"El IVA que recauda el Gobierno del bolsillo de los malagueños debe volver a los malagueños; no nos pueden quitar lo que es nuestro", sostiene Oblaré, que firma la moción y que lamenta que el "socialismo le esté reteniendo a Málaga 300 millones de euros para los colegios públicos, la sanidad pública y la dependencia".

"Es indigno, en un país serio no podemos permitir que un Gobierno chantajee a los ciudadanos con no pagar los servicios públicos en el hecho de que no pueden retener un dinero que pertenece a Málaga y a los malagueños y que es clave para los servicios públicos", concluye la moción.