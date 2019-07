18 de julio de 2019

La provincia de Málaga condena y muestra su repulsa por el asesinato de una mujer en Cortes de la Frontera

MÁLAGA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Diversos municipios de la provincia de Málaga han mostrado este jueves su repulsa a la violencia machista tras la muerte de una mujer presuntamente a manos de su marido, que después se suicidó, en el municipio malagueño de Cortes de la Frontera.

La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha asistido al minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento en la Estación de Gaucín-El Colmenar, en la Plaza de la Tenencia de Alcaldía, junto a la delegada de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro; el diputado provincial Francisco Oblaré y el alcalde de la localidad, José Damián García. La delegada territorial de Economía y Empleo, Carmen Sánchez, por su parte, ha estado en el minuto de silencio organizado en la puerta del Ayuntamiento de la localidad.

"Lamentablemente estamos aquí por otra víctima de la violencia de género, la número 40 de Málaga desde 2003, cuando hay registros, y la tercera este año en la provincia, una cifra absolutamente negra y una tragedia tremenda que no debemos soportar", ha enfatizado María Gámez.

Así, ha incidido, en declaraciones a los periodistas, en que "a las cosas hay que llamarlas por su nombre y esto es violencia de género, violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer a manos de su pareja, en este caso por su marido".

La subdelegada ha indicado que la autopsia al cuerpo de la mujer se está realizando este jueves aunque ha incidido en la "contundencia de los hechos recogidos por la Guardia Civil. Los hechos parecen rotundos y claros". "Un tiro a Elena acaba con su vida y después él se suicida con el mismo arma", ha sostenido. El rifle que utilizó es una de las tres armas que, según Gámez, tenía autorizadas el presunto asesino.

Por su parte, Patricia Navarro también ha condenado los hechos y lamentado este último crimen, destacando que desde que se recibió el aviso en el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) a través del servicio de emergencias y del 112, "se activaron los protocolos y nos pusimos a trabajar de forma coordinada con los servicios sociales comunitarios de la Diputación".

Así, ha subrayado que "desde el minuto uno se está prestando apoyo psicológico a la familia y estemos haciendo un seguimiento pormenorizado de las necesidades que puedan surgir en este sentido en el entorno más próximos de la víctima".

DENUNCIAR

María Gámez también ha reiterado la necesidad de denunciar, animando "a todas las personas del entorno familiar que tengan algún caso de violencia de género, o que intuyan que puede haberlo, que se pongan en manos de las instituciones, de los profesionales que les pueden ayudar".

En este caso, ha recordado la subdelegada, no tienen constancia de que hubiera ninguna denuncia previa ni "nada que nos pudiera hacer sospechar". "En muchos casos no sabemos qué ocurre de puertas para adentro de la casa de nadie pero aquel que intuya en su ámbito que hay un caso o un ámbito de presión u hostigamiento a una mujer, animarlo para que podamos ponerle remedio para no tener que vivir minutos de silencio ni tragedias como este caso".

Los minutos de silencio de condena se han celebrado en distintas localidades malagueñas como Málaga capital, Ronda o Montecorto, entre otros. En la ciudad, el alcalde, Francisco de la Torre, ha presidido esta acción de repulsa y en memoria de la víctima. Además, en puerta de la Diputación de Málaga, el presidente, Francisco Salado, también ha estado presente junto a otros miembros de la Corporación provincial.

Por otro lado, la delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Mercedes García Paine,

presente en un minuto de silencio a las puertas de la sede de su Delegación, ha lamentado este crimen en Cortes de la Frontera y ha asegurado que desde el IAM seguirán trabajando "para que la concienciación llegue a todos los municipios malagueños".

A su juicio, hay que "seguir sensibilizando y dando visión a estos lamentables hechos para que la gente se siga concienciando". "Cada vez más personas que suman y van de la mano pero un solo caso es el dolor de toda la provincia y tenemos que luchar para que se denuncien los casos y la gente no tenga miedo y lo cuente para evitar este tipo de tragedias", ha finalizado.