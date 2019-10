4 de octubre de 2019

El PSOE culpa al Gobierno andaluz del "año perdido" para los proyectos de tercer hospital y metro de Málaga

MÁLAGA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha criticado este viernes el "año perdido" para el tercer hospital de la capital y el metro "por culpa del gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía".

Ruiz Espejo, que ha informado del encuentro de trabajo entre los parlamentarios malagueños socialistas y su grupo municipal, ha destacado que "el PSOE seguirá llevando al Parlamento iniciativas para que la Junta ponga en marcha los grandes proyectos paralizados en la capital". Además, ha anunciado una ronda de contactos con el resto de grupos municipales socialistas de la provincia "para trasladar las iniciativas que estos municipios necesitan".

"No estamos viendo el cumplimiento de los compromisos que tanto PP como Ciudadanos adquirieron en campaña electoral, lo que vemos es la ejecución de los proyectos que se dejaron programados en el anterior gobierno socialista", ha sostenido a los peridositas, añadiendo que no han visto en los presupuestos andaluces "cifras para proyectos importantes para la ciudad".

En este punto, se ha referido al "espectáculo bochornoso" con el proyecto del tercer hospital de la capital: "Miembros del propio gobierno han mostrado posturas contradictorias con este proyecto como la búsqueda de terrenos alternativos; es algo poco serio que solo genera incertidumbre y preocupación de los profesionales sanitarios, entidades que quieren participar y entre la propia ciudadanía".

En este sentido, el también parlamentario andaluz ha advertido que el PSOE en la Cámara andaluza "estará vigilante para que se cumpla con el consenso que dejó preparado el anterior Gobierno socialista de Susana Díaz". "Han estado un año mareando", ha apostillado el también líder del PSOE malagueño.

Ruiz Espejo, además, ha trasladado su "preocupación porque el PP votara este jueves en contra de establecer un plazo máximo de seis años para la construcción de esta infraestructura para que fuera una realidad en 2024 y también contra la inclusión de una partida en los próximos presupuestos regionales de 2020 que permitan el inicio de las obras", propuesta que llevaban los socialistas en la Comisión de Salud del Parlamento autonómico.

También se ha referido a que ahora la Junta "se desmarca" de llevar el metro al PTA y Campanillas diciendo que "no es prioritario". "Creemos que es un proyecto muy necesario y así lo seguiremos reivindicando porque había un estudio previo, al igual que otros como el proyecto sobre el Guadalmedina o la puesta en marcha de las urgencias en el centro de salud de Churriana; estamos viendo como se han frenado proyectos que estaban en marcha", ha lamentado.

"Tenemos que impulsar proyectos que son claves para la ciudad, que son necesarios y que hemos programado en la anterior etapa socialista y que vamos a reivindicar ahora en la oposición", ha concluido.

"LEALTAD INSTITUCIONAL"

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, ha apelado a la "lealtad institucional para sacar adelante los proyectos pendientes que la Junta de Andalucía tiene en la capital".

"En estos días hemos visto el culebrón dentro del PP con el tercer hospital; desde el PSOE siempre hemos defendido la coherencia, el grupo de trabajo dictaminó que la mejor ubicación era la de los terrenos del Hospital Civil y así lo hemos defendido en el Ayuntamiento y en el Parlamento de Andalucía mientras hemos perdido ocho meses para, al final, poner el hospital allí donde el PSOE lo había acordado con los profesionales sanitarios", ha dicho.

A su juicio, el entorno del Hospital Civil "se debe convertir en un nuevo eje de centralidad para eso había que darle una solución de movilidad, que el metro vaya al Civil es un gran triunfo". No obstante, ha considerado que si va soterrado, como ha asegurado el Gobierno andaluz, "va a generar dificultades importantes de retraso y de aumento de coste que ahora no conocemos".

"En campaña Moreno Bonilla miente, ha prometido el metro al PTA y ahora, siendo presidente de la Junta, dice que no se va a hacer. La mejora de los accesos de carretera no soluciona los problemas futuros de esta 'city' tecnológica, para eso hace falta que llegue el metro y que lo haga la Junta de Andalucía", ha manifestado el portavoz socialista.

También ha reclamado al Gobierno central que el Cercanías llegue al distrito de Campanillas y al PTA: "Tenemos que tener un modelo de ciudad y de movilidad sostenible para seguir mirando al futuro de Málaga", ha dicho.

Pérez ha subrayado la "sintonía" entre el grupo socialista municipal y su grupo parlamentario en estos temas "y en otros como el futuro del Convento de la Trinidad en el que De la Torre sigue empecinado en poner el museo arqueológico".

Ha recordado el "drama" que supone la falta de un parque público de viviendas en régimen de alquiler: "Es necesario que la situación mejore para los jóvenes y para las familias que no pueden acceder a una vivienda en propiedad. El alcalde Francisco de la Torre no debe quedarse de brazos cruzados, no tiene visión estratégica sobre esta demanda", ha dicho Daniel Perez.