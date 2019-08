31 de julio de 2019

El PSOE llama a retomar el proyecto del trasvase del pantano de Iznájar a la comarca de Antequera

FUENTE DE PIEDRA (MÁLAGA), 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa en Fuente de Piedra que los socialistas instarán al gobierno central, a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Málaga a retomar el proyecto del trasvase del pantano de Iznájar.

"Queremos impulsar el proyecto de trasferencias de hasta cinco hectómetros cúbicos de agua desde Iznájar a la comarca norte de Antequera, tal y como está contemplado en los planes hidrológicos del Guadalquivir como en la Cuenca Mediterránea, existe soporte jurídico y técnico que lo avala para solucionar de forma definitiva el problema de abastecimiento", ha explicado.

Ruiz Espejo ha indicado que desde las instituciones "el PSOE ha estado impulsando este proyecto, lo hemos reclamado con iniciativas en los municipios, la Diputación, el Parlamento de Andalucía o el Congreso de los Diputados y también en el gobierno, también desde el ejecutivo socialista de la Junta incluyendo partidas para la conclusión de este proyecto en el presupuesto".

Para Ruiz Espejo, ahora que ya hay gobierno en Andalucía y con el futuro ejecutivo central, "se debe impulsar de nuevo este proyecto, vamos a iniciar los contactos con todas las administraciones para que haya financiación y aprobación, es una solución que puede estar resuelta a medio plazo", ha dicho.

"La Consejería de Medio Ambiente está iniciando un pacto por el agua en Andalucía y en Málaga existe el problema de la falta de abastecimiento en la comarca de Antequera, el Valle de Abdalajís y también en la Axarquía, es un buen momento para añadir la petición del trasvase en esta iniciativa", ha concluido.

De igual forma, el alcalde de Fuente de Piedra, Siro Pachón, ha recordado que el municipio lleva dos años sin agua potable. "Desde mayo estamos pidiendo al gobierno central, a la Junta y a la Diputación de Málaga para que nos faciliten recursos que permitan solucionar este problema a corto plazo", ha dicho. "La solución a largo plazo es el trasvase de Iznájar, por eso pedimos que se retome el proyecto para que sea una realidad", ha concluido.

En este sentido, el alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, ha expresado su preocupación por la falta de agua en la comarca. "Los vecinos llevan padeciendo este problema desde hace tiempo, de manera urgente debe asegurarse el abastecimiento que afecta a importantes zonas rurales", ha dicho.

Por último, la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, ha destacado que se está recurriendo a camiones cisterna para garantizar el suministro de agua. "Llevamos un mes con camiones cisterna, pero Fuente de Piedra lleva dos años. Los sondeos nos dan tranquilidad pero no lanzamos las campanas al vuelo porque en otoño estaremos pendientes del cielo y no tenemos seguridad de que haya agua si no se producen las lluvias", ha expresado.