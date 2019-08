8 de agosto de 2019

El PSOE de Málaga critica a De la Torre que no reclame ahora a la Junta lo que sí exigía al anterior Gobierno andaluz

MÁLAGA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Gabinete Parlamentario del PSOE de Málaga, Javier Carnero, ha reprochado este jueves al alcalde de la capital, Francisco de la Torre, que no reclame al actual Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos lo que sí exigía al anterior Ejecutivo socialista.

Así, ha criticado que "no defienda" a la capital "ante el trifachito andaluz" en cuestiones "clave", entre los que ha citado "la destrucción de los restos árabes encontrados en las obras del metro, la intención de poner precio a las entradas de enclaves como el Teatro Romano o el Museo de la Aduana o el reciente anuncio de no construir 50 kilómetros de carriles bici".

"Me gustaría que De la Torre nos aclare qué va a hacer con las compensaciones urbanísticas que exigía al anterior gobierno por la venta del edificio de Correos, si el trifachito ahora lo vende como uso terciario para que acabe siendo un hotel, acabará perdiendo, de nuevo, la ciudad de Málaga", ha dicho en rueda de prensa.

"NINGÚN LOGRO" PARA MÁLAGA

El coordinador del Gabinete Parlamentario del PSOE de Málaga ha realizado estas declaraciones durante el balance de los primeros seis meses de gobierno del PP y Ciudadanos en la Junta que, ha dicho, "no trae grandes logros para la provincia porque no ha habido ninguno".

Carnero se ha referido a "sonoros fracasos" como el plan de refuerzo educativo, el "fiasco" en las oposiciones o el plan de oratoria sin formación previa a los docentes. "Todos ellos gracias al señor Imbroda --consejero de Educación--, un gran fichaje", ha ironizado.

En el ámbito sanitario ha vuelto a acusar al gobierno de PP y Cs de "dilapidar un patrimonio social y real como es la sanidad pública, a la que el consejero Jesús Aguirre está tratando de hundir con un claro objetivo: favorecer a la sanidad privada".

"No le importa mentir anunciando refuerzos de verano que no hace, no le importa falsear, como cuando lo hizo con las listas de espera, porque tiene claro que lo importante es el sector sanitario y farmacéutico privado sea claramente enriquecido", ha sostenido el parlamentario malagueño.

Además, se ha referido a las dimisiones que se han producido en el Ejecutivo andaluz "donde los dimisionarios denuncian presiones en las redes sociales o entrevistas, dejando clara la realidad de un Ggobierno inestable que carece de personas sensatas y que solo la factoría de ficción de Elías Bendodo mantiene con fanfarria y publicidad permanente".

"El autodenominado gobierno del cambio se ha convertido más bien en el gobierno del recambio, o del descambio porque eso es lo que hacen recambiar y descambiar gente", ha concluido.