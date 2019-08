1 de agosto de 2019

PSOE de Málaga habla de "caos generalizado" en la Junta y subraya que "la única seña de gobierno ha sido el autobombo"

MÁLAGA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha hecho este jueves balance de los seis primeros meses del gobierno del PP y Ciudadanos en Andalucía, con el apoyo de Vox, aludiendo al "caos generalizado" en la Junta andaluza y a que "es un gobierno que ha hecho de la propaganda y el autobombo su principal seña de gobierno".

"Son seis meses perdidos", ha resumido el líder socialista de Málaga, quien se ha referido a la "falta de proyectos nuevos en el Ejecutivo del trifachito". Es más, ha acusado a PP y Cs de estar "secuestrados por la ultraderecha que representa Vox". "Lo hemos visto en los presupuestos regionales, poniendo en riesgo políticas y servicios públicos que siempre se han protegido en nuestra tierra como son la igualdad, la lucha contra la violencia de género, la tolerancia o la diversidad", ha aseverado.

Para el dirigente socialista, el "caos generalizado" se da en materias "sensibles" como la educación, refiriéndose a la oferta de empleo público, las bolsas de empleo para los interinos o en la gestión de la propia Consejería: "Sólo hemos visto recortes de líneas educativas y el fracaso del plan de refuerzo de verano o el aumento del currículum en asignaturas como religión sin que estuvieran consensuadas con la comunidad educativa, o el despido de trabajadoras de escuelas infantiles, diez de ellas en Torrox. Todo ello solo genera incertidumbre en profesores, padres y alumnos".

Ese "desgobierno", a su juicio, existe en otras áreas como la sanidad, con una "total falta de transparencia". Según Ruiz Espejo, se han publicado datos "para desprestigiar a la sanidad pública y beneficiar a la privada, con otro nuevo fracaso en el plan de choque para las listas de espera, que en la provincia de Málaga ha aumentado en 16.000 pacientes los que están pendientes de acudir a un especialista".

"A ello se suma el cierre de quirófanos y camas en verano o la imposición de las sustituciones en esta época. A diferencia del PP, nosotros no nos hemos dedicado a crear alarma social como hicieron ellos en la oposición", ha dicho en rueda de prensa.

En este sentido, ha lamentado la falta del plan funcional o la licitación del proyecto del futuro tercer hospital de Málaga, o la no construcción del CHARE de El Palo o en Mijas-Fuengirola, la ampliación del Hospital de la Costa del Sol y del de Estepona o de otras 15 infraestructuras sanitarias en la provincia.

En materia de infraestructuras, ha criticado la "paralización" de proyectos como la autovía a Ronda, la llegada del metro al PTA o la ampliación del metro en superficie al Hospital Civil. "Se han dedicado a vivir de las rentas con una infraestructura que tiene ya 28 millones de pasajeros, es una gran obra que justifica la inversión realizada y en la que se tiene que reconocer al anterior gobierno la licitación y los plazos", ha añadido.

"Nos han relegado a la cola de las inversiones sin tener en cuenta enmiendas por más de 100 millones de euros que no han sido aprobadas para la mejora de las comunicaciones en la Serranía de Ronda o de las instalaciones sanitarias de la provincia y, con ello, mejorar el equilibrio territorial", ha precisado.

Por último, en materia de dependencia e igualdad, ha hablado de otro "nuevo fracaso en el plan de choque de la aplicación de la Ley de Dependencia o que se equipare por parte de socios de este gobierno al maltratador o la víctima o que se quiera eliminar el Instituto Andaluz de la Mujer".

"No vamos a ser nosotros los que llamemos al alarmismo por la inestabilidad tras 12 dimisiones en áreas clave de este gobierno, demuestra que no hay buena gestión cuando vemos que se ha cortado la senda de crecimiento del empleo en Andalucía, ahora tenemos un parón y estancamiento, son datos preocupantes que afectan al crecimiento económico y a los andaluces y andaluces. Es de lo que tenemos que hablar, no del autobombo y la propaganda", ha concluido Ruiz Espejo.