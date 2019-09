16 de septiembre de 2019

El PSOE de Málaga llevará mociones a todos los municipios para que la Junta retire su campaña contra los malos tratos

MÁLAGA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga y secretaria de Igualdad, Fuensanta Lima, ha indicado que presentarán una moción en los ayuntamientos de toda la provincia para que la Junta de Andalucía "proceda a retirar la campaña de la Junta contra los malos tratos".

Así, ha incidido en que "además del rechazo social con que ha contado dicha campaña no responde a las necesidades del momento social y político actual, invisibiliza las causas de la violencia de género e incumple los principios de la Ley contra la Violencia de Género de Andalucía".

Con esta iniciativa desde el PSOE persiguen que los diferentes grupos municipales muestren su apoyo "sin matices" a la lucha contra la violencia de género en Andalucía "como instrumento de la transformación social que nuestra comunidad autónoma está llevando a cabo para superar el machismo y el modelo patriarcal de convivencia, que tanto sufrimiento ocasiona en la vida cotidiana de las mujeres andaluzas".

Lima, que ha condenado en nombre del PSOE de Málaga el triple crimen machista ocurrido este lunes en Galicia, ha explicado que esta moción busca también que la Junta de Andalucía "garantice que las futuras campañas y actuaciones que se realicen en Andalucía cumplan los fines y objetivos de lucha contra la violencia de género, impulso a la igualdad de género, lucha contra el machismo y que cuenten con el visto bueno y la aprobación del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres y de personas expertas con reconocido prestigio en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género".

Los socialistas han pedido a los diferentes ayuntamientos de la provincia que "se comprometan a incorporar en sus campañas y actuaciones financiadas con fondos propios o procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, todos y cada uno de los principios expuestos en la Ley andaluza contra la Violencia de Género, contando con el asesoramiento de personas expertas y contando con las asociaciones de mujeres del municipio, y comprometiéndose a no difundir aquellas campañas y actuaciones que no cumplan estos objetivos".

"Es muy importante que los mensajes sean claros". "No es el momento de campañas frívolas en las que las víctimas sonríen y no sufren. No es el momento para eliminar de la cartelería la terminología violencia de género, violencia contra las mujeres o violencia machista. No es el momento para hacer campañas de escaso impacto social que generan mensajes que no conciencian la ciudadanía en general y a la juventud en particular", ha dicho Lima en rueda de prensa.

A su juicio, "no es el momento de campañas en positivo de este tipo, cuando tenemos a la extrema derecha cuestionando todo el trabajo realizado durante años por la igualdad y contra la violencia de género, cuando se plantea la creación de un teléfono de atención a la violencia intrafamiliar por el propio Gobierno andaluz, asumiendo los postulados de quienes niegan la propia existencia de la violencia machista".