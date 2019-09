El PSOE pide una solución "cierta y verdadera" sobre la posición de la Junta con el tercer hospital de Málaga

MÁLAGA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha mostrado su preocupación por el nuevo planteamiento del Ejecutivo regional en relación con el futuro tercer hospital en Málaga capital, ya que se estudia ahora si en los terrenos del Hospital Civil podría construirse un centro sanitario de más de un millar de camas. Por ello, ha exigido "una respuesta cierta y verdadera de la posición que tiene el Gobierno en todo este proyecto", por lo que llevarán iniciativas al Parlamento.

En rueda de prensa, Ruiz Espejo ha vuelto a reivindicar "la importancia" que tiene para el modelo sanitario de la provincia el proyecto del tercer hospital, "sobre el que existió un gran consenso y acuerdo a nivel institucional, de expertos, profesionales e, incluso, partidos políticos" en cuanto a la dimensión del proyecto y la ubicación del mismo, entre el antiguo Hospital Civil y el Materno Infantil.

Ha recordado, además, que sobre el proyecto había consenso en relación con la cronología de desarrollo de los trabajos del mismo. "Hoy nos extraña que el PP en el Gobierno haya querido romper este consenso institucional, social, de expertos y profesionales entorno a este proyecto de tercer hospital", ha dicho.

Es más, ha agregado que "nos extraña de nuevo que el PP plantee una cosa en la oposición y otra distinta cuando está gobernando, como ocurre con este proyecto", ha lamentado.

Así, ha mostrado su preocupación y ha anunciado que llevarán al Parlamento "las iniciativas que sean necesarias para conocer la verdadera disposición del Gobierno y los partidos en el Ejecutivo con el proyecto del tercer hospital" y también conocer los plazos y calendarios de esta infraestructura, que ha considerado "esencial para cumplimentar el modelo sanitario hospitalario de Málaga".

Por otro lado, ha dicho que se están oyendo "versiones contradictorias" dentro de la Junta: "Cuando el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en sede parlamentaria nos ha contestado a iniciativas del PSOE sobre el proyecto ha venido a reconocer que plan funcional elaborado era bueno, que había asumido el nuevo gobierno y que estaban desarrollando ya el nuevo proyecto una vez se ultimara la cesión definitiva de los terrenos".

En este punto, ha recordado que, tras aceptar la Junta los terrenos, "todas las declaraciones eran que estaban trabajando para el desarrollo del proyecto", pero, ha agregado, en estos días las declaraciones del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, "dicen todo lo contrario, que están viendo la viabilidad de los suelos y buscando alternativas".

A juicio de Ruiz Espejo, "alguien miente" por lo que "es muy grave en un gran proyecto con acuerdo y consenso". "Si comenzamos a iniciar estudios de nuevo sobre suelo y ubicación se retrasará 'sine die'". "Nos tememos que detrás de todo esto pueda haber una operación urbanística que retrase la calificación de suelo, el hospital y se estén buscando intereses de otra índole", ha opinado.

"Con la salud de los malagueños no se puede jugar", ha dejado claro, por lo que desde el PSOE van a exigir una respuesta "cierta y verdadera" sobre el proyecto. Al respecto, han aludido, además, que "no sabemos" la opinión de Ciudadanos: "No sabemos si esto es un proyecto de gobierno o solo del PP".