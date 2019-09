20 de septiembre de 2019

Susana Díaz sostiene que el municipalismo es "fundamental" para el PSOE: "La gente necesita cercanía y proximidad"

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha reivindicado el municipalismo, incidiendo en que va a ser "fundamental" dentro de la estrategia del socialismo andaluz "porque la gente necesita cercanía y proximidad" y porque "da solución a sus problemas".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la constitución del Consejo de alcaldes y alcaldesas del PSOE malagueño, que coordinará el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, la dirigente del PSOE andaluz ha admitido que este verano ha habido un antes y un después para Andalucía.

"El Gobierno actual ha tenido que hacer frente a los problemas más serios desde que está al frente de la Junta y el resultado no ha sido bueno para los andaluces. Ha sido un cambio a peor que ha dado inseguridad en el ámbito de la salud, de la seguridad alimentaria", ha reiterado.

Asimismo, ha considerado que el inicio del curso escolar "está siendo malo en los centros públicos", aludiendo al peso de la educación pública, los conflictos de interinos, etcétera, y que "ya empieza a verse" la ralentización de la economía.

"Nosotros somos un partido serio, de gobierno, riguroso. Que queremos lo mejor para nuestra tierra. Vamos a hacer desde la oposición una labor de aportar en el desarrollo, en el bienestar del progreso de los andaluces. La mejor manera de aportar es apoyarte en quienes están en la primera línea: alcaldes, alcaldesas, portavoces y concejales y concejalas", ha explicado.

ELECCIONES GENERALES

Según Díaz, las elecciones generales van a suponer "la reválida" del gobierno de PP y Cs en Andalucía, "que tendrá que demostrar si los andaluces de nuevo, igual que hicieron el 28 de abril y el 26 de mayo, van a volver a decirle que este no es el camino que quieren para Andalucía".

Sobre la respuesta de la militancia socialista a la convocatoria electoral, la líder socialista en Andalucía ha asegurado que "el sentimiento es de injusticia porque la gente habló con mucha claridad el 28 de abril y le dio una mayoría amplia al PSOE y a Pedro Sánchez".

"El resto que no podían formar gobierno no han dejado que lo forme. Entiendo cómo se tiene que sentir aunque solo él sabe lo que lleva pasado en este tiempo", ha dicho. "Cuando no hay una alternativa, te tienen que dejar gobernar y no es de justicia que lleven otra vez a los españoles a las urnas cuando con tanta claridad han dicho que quieren un gobierno socialista y a Pedro Sánchez al frente", ha afirmado.

España, ha continuado Díaz, "necesita un gobierno que dé solución a los problemas, que piense en las personas y que ponga rumbo al futuro en un momento en el que la economía tiene ciertas incertidumbres y necesita seguridad y estabilidad para que eso se traduzca en buenos servicios públicos y bienestar de las personas".

CONSEJO DE ALCALDES

La secretaria general del PSOE-A ha alabado la figura del regidor de Benalmádena, "una referencia del municipalismo dentro y fuera de la provincia de Málaga, en toda Andalucía". "Representa el trabajo, el esfuerzo, la tenacidad que ha hecho de Benalmádena de nuevo un escaparate de la Costa del Sol y en el conjunto de Andalucía", ha asegurado, al tiempo que ha señalado que "no es casualidad" que haya sido elegido para coordinar un órgano "que va a ser muy importante en el trabajo, en la iniciativa política y en esa labor de colaboración y cooperación entre los distintos ayuntamientos".

Por su parte, Navas ha aceptado su responsabilidad como coordinador del Consejo de alcaldes y alcaldesas del PSOE de Málaga "con mucho respeto" y ha asegurado que va a "tratar de aportar lo mejor posible al proyecto socialista para que sigamos creciendo en toda la provincia".