El Teatro Soho de Antonio Banderas en Málaga se inaugurará a mediados de noviembre con 'A Chorus Line'

MÁLAGA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Soho CaixaBank de Málaga capital tiene previsto abrir su puertas a medidos de noviembre con el musical 'A Chorus Line', según ha explicado el actor Antonio Banderas, codirector e intérprete de la obra y promotor del nuevo espacio escénico del Soho. Las funciones de la obra se prolongarán hasta aproximadamente el 26 de enero.

Tras ello, la compañía viajará por "plazas seguras", como son Bilbao, Barcelona y Madrid; aunque, ha anunciado Banderas, la compañía se plantea una gira internacional, que "dependerá de otras cosas, aunque existe una posibilidad grande".

"Existe una posibilidad importante de que vayamos a Estados Unidos", ha destacado, ya que ha reconocido que hay contactos, aunque no ha desvelado nada más. "Se contempla todo, no hay nada imposible", ha dicho, por lo que podría verse en Broadway.

Antonio Banderas se ha referido al proyecto del teatro, que nace con vocación de salir de Málaga: "Es un teatro para y desde Málaga". "Queremos ser un centro de producción de teatro a alto nivel, que pueda viajar desde aquí a todos los lugares del mundo".

"Ahora mismo para mí --el proyecto del teatro-- es lo más importante que he hecho jamás, sin duda, incluido Hollywood y Broadway, todo. Este es el proyecto de mi vida", ha dejado claro, al tiempo que ha precisado que "no es un tumba, es una cuna donde vamos a criar a un niño precioso".

También ha agregado que todo el proyecto "ha sido una carrera de obstáculos y complicada". Es más, ha señalado que se le complicó todo "por cosas muy buenas", en alusión al éxito con la cinta de Pedro Almodóvar, 'Dolor y Gloria', que "me ha metido en una lavadora enorme de viajes a EEUU para la promoción, vueltas, ensayos...", ha relatado.

No obstante, con todo este proyecto, ha dicho, "tengo que tirar de un carro, me lo he propuesto y voy a por ello, no caben debilidades", ha afirmado Banderas, que ha reconocido que "me puede el ambiente que se está viendo en mi ciudad; aportar más y no con palabras, con acciones".

Tras 'A Chorus Line', cuyas entradas saldrán a la venta en aproximadamente una semana, el teatro proseguirá su andadura, y aunque Banderas no ha dado más detalles porque se está confeccionando la programación, ha destacado que habrá mucho de teatro, música y danza: "No es solo teatro, se abre a todas las artes escénicas".

Así lo ha detallado en rueda de prensa, en la que también ha estado el elenco: Baayork Lee, la responsable de la reposición de la dirección y coreografía originales; el director musical, Arturo Díez Boscovich; el supervisor musical, Joey Chacey; el traductor del libreto, Ignacio García May; Marc Montserrat-Drukker, director de producción y casting y el director territorial de CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia, Juan Ignacio Zafra

'A CHORUS LINE'

Durante la presentación, Banderas ha afirmado que "las cosas no pasan por casualidad" y ha incidido en que 'A Chorus Line' es un show "intuitivo" que en 1975 "cambia, de alguna forma el paradigma de lo que era el teatro musical norteamericano y, sobre todo, de ese teatro musical que reflexiona sobre sí mismo"; era, ha dicho "una idea del mejor, el triunfante, el que consigue algo y en 'A Chorus Line' eso se rompe, el foco pasa de las grandes estrellas al núcleo, a lo que sostiene realmente la industria de Broadway", ha explicado.

Ha agregado, al respecto, que la obra encierra, dentro de ella "no solo un mensaje hacia el mundo de la gente que formaba parte del espectáculo, sino que de alguna forma democratiza a todos aquellos que no tienen voz en la vida".

"Cuando uno ve este espectáculo salta fuera de las barreras de lo que es el mundo del espectáculo para encontrarse simplemente cara a cara con la vida" y, en ella, ha continuado, "hay gentes que son, básicamente, soñadores y con una gran capacidad de sacrificio en busca de la excelencia".

"Eso es lo que es 'A Chorus Line'; por eso no es una coincidencia que estuviese como primer espectáculo dentro de la programación del Teatro Soho", ha indicado Banderas, que ha resaltado que la obra aporta "muchísimo en ese sentido, como un mensaje que lanzamos a todos los estudiantes que están en Esaem (Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga) u otros lugares de España y del mundo".

Para Banderas, tiene "sentido" que el estreno de su teatro en Málaga sea con esta producción, si se piensa en la historia de su carrera, que ha desarrollado en dos universos "absolutamente distintos", siendo una primera parte su carrera española y después su viaje a Estados Unidos, donde permanece casi 25 años y en donde trabaja en Broadway y conoce los ambientes: "'A Chorus Line' encajaba perfectamente en todo lo que es mi propia vida y mi relación con el teatro", ha asegurado.

En este sentido, ha agregado que es una obra que tiene "muchos valores y un poder emocional muy importante". "Soy una persona que aprendo más a través de los emocional que lo cerebral; y hay un momento en la vida de las personas en el que solo cabe la verdad y mi verdad ahora está aquí, en el teatro", asegurando que ahora se vive una época de máxima tecnología donde parece "que las cosas que no están grabadas no existen y a mi me encanta ese sabor efímero del teatro, que solo permanece en el recuerdo y en él crece".

Banderas, que ha destacado que en las audiciones se ha encontrado con un "talento que hace 20 años este país no tenía", ha tenido palabras para todos los que componen 'A Chorus Line': "Tenemos, probablemente, lo mejor que hay en España". "Todos los que estamos aquí somos uno y de eso se trata y es el mensaje que queremos transmitir", ha afirmado Banderas en alusión al número final del musical: 'One'.

Por otro lado, también ha lanzado un mensaje a todos los que comienzan, afirmando que "la palabra clave y simple es amor; tienen que basar sus vidas en lo que ocurre aquí dentro --el escenario--. Si no piensan en lo que le puede reportar después, las vidas paralelas, que tiene que ver con caramelos que están en esta profesión continuamente, si se distraen, entonces se perderán; pero si permanecen en el camino de amar profundamente aquello que quieren hacer, en ese camino nunca se van equivocar".

El elenco, por su parte, ha destacado que esto es "un sueño y una gran oportunidad" el poder estar en 'A Chorus Line' del que se ha podido ver este jueves un pequeño ensayo en la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga.

BAAYORK LEE

Por su parte, Baayork Lee, la responsable de la reposición de la dirección y coreografía originales, se ha mostrado encantada de estar en Málaga, asegurando que es "un privilegio" que ' A Chorus Line' estrene el teatro de Antonio Banderas, valorando, de igual modo, que cuando se estaban realizando las audiciones "encontramos lo mejor que hemos tenido en el elenco".

Ha explicado lo que es 'A Chorus Line', donde el público puede tener una "vista pequeña" de cómo se vive la vida de un bailarín haciendo una audición para un espectáculo, incidiendo en que el creador Michael Bennet tuvo la idea de que el público pudiera ver una audición: "Quiso iluminar y dar atención y foco a los que normalmente están detrás de las estrellas, que tienen sueños, vida, hipotecas...".

También Joey Chancey ha destacado que una de las cosas más esenciales del espectáculo es que "es un dúo entre la música y el baile", precisando que en Málaga habrá una orquesta de 17 personas "brillantes", que añadirán "un color al espectáculo".

Al respecto, Banderas ha dicho que los espectáculos musicales en el Teatro del Soho tendrán "toda la música en vivo y se canta en vivo, no hay nada pregrabado. Para nosotros es muy importante mantener la pureza de los espectáculos, porque hay demasiado pregrabado en el mundo de los musicales", ha concluido.