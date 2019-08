6 de agosto de 2019

De la Torre apuesta por el uso hotelero del antiguo edificio de Correos de Málaga y del Palacio de la Tinta

MÁLAGA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este martes, tras conocerse la intención de la Junta de Andalucía de subastar el antiguo edificio de Correos y el del Palacio de la Tinta, que ambos espacios podrían tener uso hotelero porque "a la ciudad le viene bien al tener déficit de hoteles".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido, no obstante, en que estas operaciones "demuestran que Málaga tienen un dinamismo y un interés tan grande para alternativas distintas de inversión, que aunque no esté o sea factible, a lo mejor, la hotelera, otras, que pueden encajar en la calificación de equipamiento, tengan suficiente interés económico y social como para motivar la adquisición".

En relación con la modificación de usos del espacio, ha lamentado que por parte de la Junta anterior del PSOE "se movió muy poco", añadiendo que "se venía hablando desde hace dos o tres años y no se avanzaba, no se cerraba", por lo que "no está cerrado".

Por otro lado, en relación con el Palacio de la Tinta ha incidido en "la posibilidad, compleja, pero no es descartable algún día, de que se pudiera recuperar el funcionamiento de un organismo descentralizado y autonómico que existía en la España centralista, no de las autonomías, como era la Confederación Hidrográfica del Sur, que fue trasferida a la Junta y esta no respetó la autonomía de la Confederación".

De la Torre ha criticado que la Junta en ese momento "absorbió, la centralizó, la abdujo y fue transferida", ha lamentado, añadiendo que "no sé si la Junta actual reflexionará o lo verá y si los efectivos humanos existentes permiten rehacer lo que era un órgano de reflexión, de conocimiento y de debate de las inversiones necesarias de hacer sin perjuicio de las que muchas veces tienen que estar conectadas con otras cuencas".

"Es un tema que no me corresponde entrar en esa valoración; sí creo que sería bueno pero no tengo todos los datos porque no estamos en el Gobierno autonómico", ha admitido.

Cuestionado, en concreto, sobre si entiende la posibilidad de que se venda el edificio del Palacio de la Tinta, De la Torre ha dicho que "siempre que no se pierda la reflexión" de recuperar la Confederación, precisando, no obstante, que es un tema de la Junta.

"El edificio, la noticia que tengo, es que no está en unas condiciones muy buenas; es un edificio muy bonito externamente, y su posición cercana al Hotel Miramar le da un plus también en esa posible línea de uso hotelero" pero "parece que internamente en sus estructuras no está en las condiciones más adecuadas".

Para De la Torre, "es un tema de oportunidad que solo la Junta puede valorar si interesa para ellos esa venta y se evite el problema de la conservación de un edificio que no tiene claro cuál es su destino", ha dicho, pero ha afirmado que es "compatible" con que en otros edificios autonómicos se recupere la Confederación Hidrográfica del Sur, que posteriormente, con la transferencia de sus competencias, pasó a denominarse Cuenca Mediterránea Andaluza.