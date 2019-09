5 de septiembre de 2019

De la Torre insiste en que está abierto a hablar con la Junta sobre las competencias de Málaga en salud

MÁLAGA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido en que está abierto a hablar con la Junta de Andalucía sobre las competencias municipales de la ciudad en materia de salud pública, en relación con las conversaciones que la Junta pretende iniciar para recuperar las competencias en este sentido tras la alerta por listeriosis.

Asimismo, De la Torre ha incidido este jueves a los periodistas en que el Ayuntamiento de Málaga no tiene "un documento firmado equivalente al de Sevilla", por lo que son "casos distintos".

También ha recordado que su forma de pensar en materia de competencias se basa en el "principio de subsidiariedad, que en Europa es una realidad". Esto consiste en que "aquello que puedan hacer los ayuntamientos hágase a nivel municipal; lo que por el contrario no se pueda hacer en el ámbito municipal se haga en el regional, e igual reflexión entre la región o autonomía y el Estado", ha detallado.

El regidor ha afirmado que el "tema de alimentación es muy sensible, muy importante, donde no puede haber fallos, tiene que ser muy eficaz", por lo que ha considerado que el principio general de subsidiariedad "puede tener excepciones y decir no, no tengamos ningún papel ahí".

"Es obvio que quien tiene competencias debe tener recursos. Parece que en el documento que firmó la Junta con Sevilla se garantizaban unos recursos y ya no entro en el tema de si se han recibido, si no se han recibido", ha señalado. En el caso de Málaga, ha aclarado que "no hay documento ni recursos, tenemos lo clásico en esta materia".