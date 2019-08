Los migrantes del Open Arms llegarán a Algeciras en "dos o tres días" a bordo del Audaz

MÁLAGA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra en funciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha explicado que el buque Audaz de la Armada española, según le han informado, tardará "dos o tres días en llegar a territorio español" con los 15 migrantes que el Gobierno español se ha comprometido a acoger de los rescatados por el barco de salvamento de la ONG Proactiva Open Arms a mediados de este mes.

"La idea es que vengan a la Bahía de Algeciras, al puerto de Crinavis en San Roque (Cádiz)", ha detallado la ministra a los periodistas en Málaga, donde ha inaugurado el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación en Málaga, gestionado por Cruz Roja.

Valerio ha manifestado el deseo del Gobierno en funciones para que los migrantes lleguen "cuanto antes". Ha precisado que en total son 14 hombres y una mujer de entre 18 y 30 años, "es decir, personas muy jóvenes que han padecido mucho y que van a llegar a buen puerto y van a ser atendidas con la dignidad que merecen todos los seres humanos".

Al respecto, ha indicado que "se seguirán los protocolos normales". Primero se recibirá a estas personas, se comprobará su situación, se hará un triaje inicial y los controles sanitarios pertinentes --también los del Ministerio del Interior--, tras lo que se les derivará "a los centros que se les considere más oportunos". De igual forma ha avanzado que "posiblemente todas esas personas van a pedir asilo en nuestro país".

Así, ha recordado que en la red de centros se incluyen tanto aquellos destinados a la atención humanitaria como de personas que han solicitado asilo o refugio, y ha señalado que "recientemente el Consejo de Ministros ha modificado un real decreto para que personas que han solicitado asilo puedan ser atendidas también en los centros destinados a atención humanitaria".

"En estos momentos hay margen de maniobra, son muchísimas las plazas que se han creado, se han duplicado el número de plazas de atención humanitaria", ha apuntado en este sentido. En total han pasado de 2.500 en 2018 a 5.140 en 2019 con la apertura del nuevo centro en Málaga, ha destacado.

Por último, ha indicado que no tiene "nada que decir respecto a las acciones del Open Arms: no está en este país", por lo que no se ha querido manifestar al respecto. "Prefiero aplicar el principio de prudencia en este caso", ha afirmado.

FRONTERA SUR Y ACCIONES CONJUNTAS CON LA UE

Por otro lado, ha resaltado que "el Gobierno de España que lidera en estos momentos en funciones Pedro Sánchez, apuesta por una inmigración ilegal segura y ordenada", ya que "no lo consideramos un problema" al ser un "fenómeno tan antiguo como la historia de la humanidad y que hay que tratar adecuadamente".

En este sentido, ha indicado que "evidentemente, hay una línea de acción que es ayudar a los países de origen", por lo que ha resaltado que los representantes de Asuntos Exteriores en la UE, con Josep Borrell a la cabeza de este ministerios --además vicepresidente de la Comisión Europea, ha subrayado-- van a estar encargados de las políticas de cooperación y del Plan África.

Por tanto, ha señalado que todas estas acciones se van a encaminar a que la UE apoye "no solamente a Marruecos, para el que se aprobó en su momento un apoyo de 140 millones de euros, sino a todos los países de donde proceden todas esas personas que están huyendo de la miseria, del hambre, de las persecuciones o de las guerras".

"En definitiva hay que apostar por esa cooperación al desarrollo porque estos países están perdiendo mucha fuerza humana", ya que muchas de esas personas que huyen de esos territorios son jóvenes, ha apuntado. "Hace poco tuve una reunión con la ministra de Juventud de Senegal que decían que quieren recuperar los jóvenes que están viniendo y nosotros como país estamos por la labor de ayudarles, a la formación de esos jóvenes", ha explicado.

Así, ha apuntado que también España tiene "un plan retorno para recuperar aquellas personas que en la década de la crisis han ido de España a trabajar a otros países, para recuperar ese talento, no solo universitario sino también profesional, de personas españolas que quieran regresar a España, porque les necesitamos".