IU critica que Moreno quiere convertir Andalucía "en un paraíso fiscal para los ricos"

MÁLAGA 20 (EUROPA PRESS)

El coordinador regional de IU, Toni Valero, ha criticado que el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, quiere "convertir Andalucía en un paraíso fiscal para los ricos" y ha lamentado que de esta forma la Junta "no va a poder sostener los servicios públicos en una tierra con una de las tasas de desigualdad más alta".

Valero, en declaraciones a los periodistas con motivo de una visita a la Feria de Málaga, junto al coordinador general de la coalición, Alberto Garzón, ha indicado que el Gobierno andaluz "no va a poder sostener los servicios públicos si sigue haciendo barra libre para los ricos".

"Moreno quiere hacer aquí una experiencia como la que se hizo en el Madrid de Esperanza Aguirre y ahora quiere continuar Isabel Díaz Ayuso: servicios públicos depauperados y ricos que no pagan impuestos", ha criticado, asegurando estar "profundamente preocupados por la ineficacia e injusticia de este Gobierno andaluz".

Por otra parte, Garzón, cuestionado por si una posible ruptura de Podemos Andalucía con la formación morada a nivel nacional podría afectar a la coalición Adelante Andalucía, ha indicado que IU va a trabajar "con lealtad" con Podemos en la región "para reforzar el espacio de Adelante Andalucía que creemos que es el único posible".

"Para nosotros no hay otro camino que no sea el de la unidad", ha dicho, asegurando que "no vamos a apostar por fragmentar más la izquierda" y apuntando que, aunque no se pronuncian sobre las cuestiones internas que afectan a otros partidos aliados, "lógicamente esperamos que se puedan resolver lo antes posible".