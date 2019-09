23 de septiembre de 2019

Un vecino de Torremolinos gana 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años con el sorteo de la ONCE

MÁLAGA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este domingo ha dado el mayor de sus sueldazos a un vecino del municipio malagueño de Torremolinos, que ha ganado un premio de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suman en total un millón y medio de euros. Este sorteo ha llevado otros 200.000 euros a la localidad malagueña de Campillos.

La fortuna la ha repartido Ascensión Baides, que es vendedora de la ONCE desde el pasado mes de marzo y vendió el cupón agraciado con el millón y medio de euros en 20 años a las puertas del Mercadona del Calvario en Torremolinos, aunque vende también de martes a viernes en Churriana, han indicado desde la ONCE en un comunicado.

Este lunes, al conocer el premio dado, se ha mostrado "feliz" por haber dado el Sueldazo a través del Terminal Punto de Venta, por el que el cliente elige el número que juega. "Me da mucha alegría, es que llevo solo seis meses como vendedora, y sinceramente, entré con toda la ilusión del mundo por dar el premio, porque soy una persona muy positiva", ha indicado en su día de descanso.

"No se a quién pero yo sabía que lo tenía que dar y me alegro mucho que haya sido en papel (en alusión al TPV) porque hay muchos clientes mayores que cuando se me acaban los cupones no quieren comprarme en papel, y siempre les he dicho que el premio está dentro, que son igual que los cupones y que puedo sacar de la máquina todos los números que quieran. Por eso me alegro muchísimo, mucho, mucho, me alegro horrores, soy muy feliz", ha subrayado.

El mismo sorteo ha dejado otros 200.000 euros en Campillos, donde Juan escribano, vendedor de la ONCE desde 2004, vendió diez cupones agraciados con 20.000 euros cada uno en la Puerta de Teba de la localidad malagueña, por lo que ha repartido 1,7 millones de euros en la provincia de Málaga.