6 de septiembre de 2019

Velasco valora la labor de Sánchez Maldonado como rector de la UNIA y cree que Ignacio García será "muy digno sustituto"

Rogelio Velasco (c), junto a los rectores de las universidades públicas de Andalucía, en una imagen de archivo. EUROPA PRESS - ARCHIVO

MÁLAGA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha valorado este viernes el "trabajo serio, riguroso", de José Sánchez Maldonado como rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), y se ha mostrado convencido de que Ignacio García Pérez será "muy digno sustituto" de éste una vez que el también exconsejero de Empleo haya comunicado su decisión de renunciar como máximo responsable de la UNIA.

Así lo ha indicado Velasco a preguntas de los periodistas en una atención a los medios en Málaga, en el transcurso de una visita a las instalaciones del espacio 'Rayo Verde', y después de que haya trascendido que el actual vicerrector de Formación no reglada, Calidad e Investigación de la UNIA, José Ignacio García Pérez, sustituirá a José Sánchez Maldonado como rector de la institución, después de que este último haya decidido presentar su renuncia al cargo.

El consejero de Economía ha apuntado que Sánchez Maldonado --"Pepín, como lo conocemos todos los amigos"--, "ya tenía un proyecto personal de volver a vivir en Málaga y trabajar en la Universidad de Málaga, donde es catedrático de Hacienda Pública".

No obstante, ha admitido que "me hubiese gustado que (Sánchez Maldonado) hubiese continuado más tiempo" como rector de la UNIA, "pero ante cuestiones de tipo personal no podía ponerle muchas dificultades", según ha abundado Velasco, quien ha explicado que ha agradecido al rector saliente el "trabajo serio, riguroso, que ha realizado".

De Ignacio García Pérez, el consejero de Economía ha señalado que "es un economista muy destacado, catedrático en Teoría Económica en la Universidad Pablo de Olavide" de Sevilla, que "cuenta con gran experiencia internacional", además de que es una "persona con ganas, energía, juventud, para acometer proyectos nuevos que la UNIA está estudiando".

En ese sentido, ha manifestado que Ignacio García representa "una combinación magnífica entre elementos como juventud, ganas, energía, importantes para acometer proyectos de envergadura, con conocimiento", y "va a ser un muy digno sustituto del anterior rector", así como se ha mostrado "seguro de que la UNIA va a llevar a cabo un papel muy relevante en la oferta universitaria de Andalucía".