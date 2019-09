La Diputación de Jaén cederá unos 116.000 metros cuadrados para la construcción de la Ciudad Sanitaria

La Diputación de Jaén cederá a la Junta unos 116.000 metros cuadrados para la Ciudad Sanitaria de Jaén, que contará, además, con una aportación del Ayuntamiento de casi 36.000 metros cuadrados. Se sumarán a los más de 95.000 correspondientes a la superficie actual del Hospital Neurotraumatológico, en cuyo entorno está prevista la futura infraestructura.

Así se ha puesto de relieve este lunes en la subcomisión creada entre las tres administraciones para abordar la cesión del suelo necesario, en la que han participado la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García; las vicepresidentas primera y segunda de la Diputación, Francisca Medina y Pilar Parra, y el concejal de Urbanismo, Francisco Chica.

El encuentro ha supuesto "un paso más" tras el celebrado hace dos semanas. En él, se elaboró un cronograma donde, precisamente, los terrenos aparecían como primer elemento, de modo que ahora se avanza en el protocolo para su puesta a disposición de la Consejería de Salud.

"Si todo marcha bien, se podrá firmar el lunes próximo", ha dicho García, quien ha aludido también al grupo técnico puesto en marcha para que todas las administraciones estén "muy bien coordinadas" en la modificación puntual del PGOU que será necesaria.

El objetivo es que el proyecto "no se quede estancado" ahí y se tenga "de margen el año 2021 para comenzar con la construcción", según la viceconsejera, quien ha recordado que de forma paralela se trabaja en la elaboración del plan funcional de la Ciudad Sanitaria.

Con respecto al suelo, será la Diputación la que aporte una mayor superficie, con en torno a 116.000 metros cuadrados, lo que implica casi duplicar los 60.000 que ya cedió inicialmente en 2009. Parra ha asegurado que ello muestra la "voluntad manifiesta de colaborar en la construcción de la Ciudad Sanitaria" ante la petición actual de más suelo.

De hecho, desde la Junta se habían solicitado ahora 158.896 metros cuadrados. Una vez depuradas las parcelas, puesto que se habían incluido "algunas de particulares" que no eran de Diputación, "el protocolo de cesión habla de unas 116.000".

Esta superficie no es aún definitiva, dado que "puede fluctuar una vez que se reúnan los técnicos y vean realmente las necesidades y la situación de las parcelas desde el punto de vista urbanístico". "Estamos viendo una parcela, que no sabemos si se incluirá o no, y va a depender de eso. Esa tiene unos 6.000 metros cuadrados, de modo que la Diputación aportará 110.000 o 116.000", ha precisado.

La vicepresidenta, por otro lado, ha apuntado que todo este proceso ha "permitido despejar incógnitas respecto a si otras administraciones habían aportado terreno". Al hilo y tras señalar que esta cuestión ha sido "caballo de batalla durante muchos años", ha afirmado que "la única aportación real había sido de la Diputación".

En este sentido, el concejal de Urbanismo de la capital ha detallado que sería "la primera vez" desde el anuncio en 2009 de la propuesta de cesión que el Ayuntamiento cede "de facto" este suelo, después de que, además, toda la tramitación decayera con el anterior equipo de gobierno, que dejó sin efecto esta propuesta.

EL PGOU "NO VA A SER NINGÚN PROBLEMA"

En concreto, el Consistorio pondrá a disposición de la Junta 36.000 metros cuadrados que son con los que actualmente cuenta en la zona donde se prevé construir la Ciudad Sanitaria y que tienen la catalogación de Sistema General con el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Junto a ello, Chica ha dicho que la otra línea de actuación municipal será en la tramitación urbanística, que es posible efectuar tanto con el PGOU actual como con modificaciones puntuales del anterior en caso de que la anulación del primero fuera definitiva, de manera que este asunto "no va a ser ningún problema".

En este sentido, Chica ha explicado que en la actualidad los terrenos municipales tienen la catalogación de Sistema General (en este caso para uso sanitario), que pasarían a suelo no urbanizable con el PGOU anterior. El suelo cedido por Diputación tiene desde el primer momento condición de no urbanizable.

Según ha apuntado, esta circunstancia está asumida por parte de la Junta y del Ayuntamiento, que mantendrán la coordinación necesaria para la tramitación y catalogación como Sistema General. "Serán los técnicos de la Consejería los que formulen el documento correspondiente a esta situación y el Ayuntamiento tramitará lo más rápidamente posible", ha comentado.