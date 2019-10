13 de octubre de 2019

La Diputación de Jaén recibe ocho solicitudes en la convocatoria de ayudas para proyectos intensivos de empleo

JAÉN, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha recibido ocho solicitudes a su línea de ayudas para favorecer la implantación de grandes y medianas empresas en la provincia así como la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales por firmas ya instaladas en ella.

La cuantía total que se demanda en estas peticiones asciende a 3.397.000 euros, según han precisado a Europa Press desde la administración provincial, en la que ahora se debe analizar si se ajustan a las bases de la convocatoria y las subvenciones son finalmente aprobadas.

En concreto, una comisión evaluará los proyectos y se encargará de valorar la creación de empleo que generen, la utilización de recursos locales en los procesos de producción, distribución o comercialización, y el carácter innovador de la empresa peticionaria en la provincia de Jaén.

Se trata de una de las principales líneas de incentivos impulsadas por la Diputación para favorecer la creación de empleo en el territorio jiennense, que es el "objetivo prioritario" que se ha marcado esta institución.

A esta convocatoria de subvenciones, dotada con cinco millones de euros y enmarcada en el Plan de Empleo de la Diputación, se podían presentar proyectos empresariales que prevean la generación de un mínimo de 15 puestos de trabajo.

Está dirigida a financiar durante dos años los costes salariales de la iniciativa empresarial que sea beneficiaria. Esto es, contribuirá a sufragar el salario bruto y cotizaciones obligatorias como las de la Seguridad Social que se deriven de la creación de puestos de trabajo establecidos en el proyecto. El porcentaje que aportará la Diputación de Jaén variará en función del tamaño de la empresa.

De este modo, se prevé sufragar el 45 por ciento de los costes salariales del proyecto a pequeñas empresas --que son las que cuentan con menos de 50 personas y no superan un volumen de negocio de diez millones de euros--; un 35 por ciento a las medianas (menos de 250 trabajadores y volumen de negocio no superior a los 50 millones o balance general no mayor de 43 millones) y, por último, un 25 por ciento a las grandes --las que emplean a más de 250 personas y tienen un volumen de negocio de más de 50 millones de euros o un balance general superior a los 43 millones de euros--.

Las firmas beneficiarias deberán mantener de Jaén a lo largo de cinco años desde la primera ocupación del puesto, o bien, tres años si se trata de una pequeña y mediana empresa. Esta línea de financiación ha supuesto en convocatorias anteriores la concesión de más de una veintena de ayudas por un importe superior a los 8,5 millones.