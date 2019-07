Las Noches de Palacio viajan este jueves a la Norteamérica de los años 20 con el swing de Oh Sister!

JAÉN, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Noches de Palacio continúan este jueves con un concierto de música swing a cargo del grupo Oh Sister! y que se sumará el sábado al tributo al mítico grupo Queen de la asociación MusicalArte. El Centro Cultural Baños Árabes, en la capital jiennense, acogerá ambas propuestas incluidas dentro de esta programación organizada por la Diputación para los meses veraniegos.

Oh Sister! es una formación sevillana que recrea la edad de oro del jazz vocal, la música popular de los años 20 y 30 del siglo XX en Norteamérica. Este grupo rinde homenaje a los grupos femeninos de esta época, como The Bosell Sisters.

Además de versiones, a largo de los últimos años han ido incorporando temas propios bajo esta línea estilística. En este concierto intervendrá como formación invitada The Jump Club, con una propuesta enérgica, divertida y elegante dirigida a amantes del baile. Esta noche de swing comenzará a las 21,00 horas.

El sábado, 13 de julio, llegará a Baños Árabes la asociación MusicalArte para poner en pie su tributo a Queen, titulado The Show Must Go On. En este espectáculo se interpretan, en riguroso directo musical y vocal, las versiones en español de los temas de esta legendaria banda británica seleccionados para el musical We Will Rock You, estrenado en Londres en 2002.

Además, este concierto se celebrará en la misma fecha en la que, en el año 1985, la banda británica realizó el que se considera el mejor concierto de su carrera, en el Live Aid de Wembley.

Las Noches de Palacio celebran este verano su cuarta edición. En esta ocasión, serán 17 municipios los que acojan actividades de este programa, con medio centenar de propuestas.

Junto al Centro Cultural Baños Árabes de la capital jiennense, espacios como el Balneario de Marmolejo, el Castillo de Sabiote, las Ruinas de Santa María de Cazorla o el Castillo de Lopera se convierten en escenarios para estas citas culturales, con un cartel en el que figuran artistas como Víctor Manuel, Zahara, Kevin Johansen, Santi Rodríguez o Celtas Cortos.

Además, también están presentes propuestas impulsadas en la provincia como las bandas Plan Marmota, Pápa Jùlu, Ambolias, Sergio Albacete, Vuelacruz o Costa del Soul.