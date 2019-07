17 de julio de 2019

Abogada afirma que "la igualdad de género es una condición sine qua non para poder hablar de derechos humanos"

La abogada, fundadora y presidenta del Movimiento por la Paz, Francisca Sauquillo, ha afirmado que "la igualdad de género es una condición sine qua non para poder hablar de derechos humanos", ya que éstos no existen "si la mitad de la población del planeta no vive en igualdad con la otra mitad simplemente por su género".

Sauquillo ha hecho estas manifestaciones en el contexto del curso 'La lucha por los derechos en el siglo XXI. En igualdad, ni un paso atrás. In memoriam a Rosario Valpuesta', que se ha inaugurado este miércoles dentro de los XVII Cursos de Verano que la Universidad Pablo de Olavide (UPO) celebra en Carmona (Sevilla).

La presidenta del Movimiento por la Paz ha pronunciado la conferencia inaugural bajo el título 'La paridad de género como garantía de los derechos humanos', y ha sido presentada por Ana María Ruiz Tagle, diputada constituyente, abogada y presidenta de la Asociación Rosario Valpuesta.

Sauquillo ha recordado que España tiene una brecha de género del 74,6 por ciento y se sitúa en el puesto 29 del ranking, según datos del Foro Económico Mundial, por lo que "queda muchísimo por hacer", ya que las mujeres "hacemos frente a la brecha salarial, a dobles jornadas laborales y a violencias machistas que engloban físicas y psicológicas, pero también económicas, culturales, educativas y estructurales que definen cómo son y cómo serán nuestras vidas".

La abogada ha considerado que la sociedad "no está adoptando las medidas urgentes necesarias ni poniendo los medios suficientes para hacer frente a la lacra de la violencia machista", y ha apuntado que más de mil mujeres han sido asesinadas en España desde 2003 por sus parejas o exparejas, por lo que "no creo que las sociedades sean plenamente conscientes de la magnitud y de qué significan realmente las violencias machistas".

Al contrario, ha advertido de que "en pleno siglo XXI se está volviendo a debatir sobre derechos y libertades que ya teníamos conquistados". Una situación que, a juicio de Sauquillo, no padecen sólo las mujeres, pues "esta regresión de los derechos está ocurriendo para distintos colectivos, incluidas las personas Lgtbi, porque en el imaginario de algunas ideologías políticas no encajan en la sociedad ultraconservadora y monolítica que profesan y quieren imponer".

Cuestionada sobre el papel del Estado del Bienestar en una sociedad con importantes datos de pobreza y desigualdad económica, ha expresado que es "fundamental, si bien está lejos de ser perfecto y nuestra labor debe ser mejorarlo y exigir que se mejore y garantice, ya que como sociedades debemos proteger los derechos de todas las personas sin excepción", ha concluido.