10 de julio de 2019

La actriz Mercedes Hoyos valora la posibilidad de que se encarnen papeles identificados con "mujeres reales"

CARMONA (SEVILLA), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actriz Mercedes Hoyos ha señalado que "lo primero" que tienen que hacer las actrices es "tener la posibilidad de encarnar personajes con los que las mujeres del mundo se sientan identificadas" porque "estamos ofreciendo una imagen de la mujer que al no ser real se convierte en un objetivo inalcanzable que está haciendo mucho daño a las chicas jóvenes".

Así lo ha manifestado este miércoles en el curso de verano 'La mujer en el cine andaluz: de los estereotipos al techo de cristal', que se ha celebrado en el marco de la XVII edición de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona y que dirige Miguel Olid Suero, doctor en Comunicación Audiovisual, crítico de cine y profesor en el Centro Universitario San Isidoro.

Nacida en Sevilla, clásica de las tablas andaluzas y también del cine y la televisión, desde sus inicios destacó en la interpretación, siendo nominada al Fotogramas de Plata por su primer papel en la serie 'Juncal'. Durante un periodo de tiempo compaginó doblaje y teatro con apariciones puntuales en series y tv-movies hasta que en el 2005 se reencontró con el cine en '15 días contigo'. Desde entonces se ha podido ver frecuentemente en televisión.

De todas formas, como ha reconocido Mercedes Hoyos, ser actriz o actor es "complicado en cualquier parte del mundo". Como muestra de ello, cita estadísticas de Aisge, la entidad que gestiona en España los derechos de propiedad intelectual de los actores, dobladores, bailarines y directores de escena, que reflejan que sólo un ocho por ciento de los actores españoles vive únicamente de su trabajo como actor.

"Aunque no existen estudios de género, te aseguro que hay un 38 por ciento de actrices protagonistas femeninas, frente al 62 por ciento de actores masculinos", ha comentado Mercedes, quien también sostiene que se considera "muy afortunada" por llevar 30 años en el sector.

Su afición por la interpretación le viene desde que era una niña, "demasiada inquieta". Ya desde primaria escribía obras de teatro, las dirigía y hacía el reparto de papeles en el que, en muchas ocasiones, ella era la actriz protagonista. "Desde muy pequeña me gustaba ver en televisión Estadio 1 y me fascinaban las historias que se contaban de los actores. Me gusta la interpretación, tener otra identidad, crear un personaje y sentirme diferente", ha relatado.

En este sentido, ha manifestado que las mujeres carecen de referentes en el mundo audiovisual, puesto que los que tienen "son mentiras, engaños y manipulaciones del rol de la mujer en la sociedad". "En la actualidad interpretamos a las mujeres buenas, las sufridas, las madres, las hermanas, las cuidadoras, la esposa perfecta, pero son unos cánones que nada tienen que ver con lo real", ha afeado.

Por último, Mercedes Hoyos ha confesado que ser actriz le ayuda a "tener familias durante los rodajes, a conocer intelectuales y artistas que admiro profundamente y a poder educar a mi hija de una forma diferente". "Es muy enriquecedor el oficio de ser actriz, una profesión que está en continua evolución y movimiento y te permite conocer nuevos paisajes y vivir experiencias diferentes", ha concluido.