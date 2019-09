6 de septiembre de 2019

Adelante afea que Junta quiera "aparecer como víctima" en la crisis de listeria cuando los controles "han fallado"

SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha criticado este viernes que el Gobierno autonómico que preside Juanma Moreno (PP-A) esté "poniendo mucha energía en aparecer ante la opinión pública en la crisis de la listeriosis casi como una víctima", cuando "ya no hay ninguna duda sobre la mesa de que los controles administrativos y sanitarios han fallado".

En unas declaraciones grabadas y difundidas por Adelante Andalucía, Nieto se ha pronunciado así después de que se haya declarado este viernes una alerta alimentaria por listeriosis en relación a la carne mechada de la marca 'Sabores de Paterna', domiciliada en Paterna de Rivera (Cádiz), que se suma a la alerta sanitaria declarada por el mismo motivo en agosto por la carne distribuida por la empresa Magrudis, de la marca 'La Mechá'.

Según ha criticado la portavoz parlamentaria de Adelante, el Gobierno de Moreno está "buscando culpables en otras administraciones y eludiendo sus responsabilidades a pesar de que ya no hay ninguna duda sobre la mesa de que los controles administrativos y sanitarios han fallado, y a pesar de que las competencias en salud y consumo son precisamente de la Junta de Andalucía y del gobierno que él (Moreno) preside".

Para Nieto, "el tiempo que está dedicando a montar ese relato público es tiempo que no está invirtiendo en garantizar la salud de la población; en garantizar la buena marcha de la mayoría de las empresas que están haciendo las cosas bien en esta tierra, y en garantizar que a futuro no tengamos un problema de similares características al que hay ahora y que ellos no están a la altura de saber resolver", según ha zanjado en alusión a la Junta.