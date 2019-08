Adelante Andalucía apuesta "por entrar en un Gobierno a la portuguesa" y descarta "la investidura gratis" de Sánchez

SEVILLA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha expresado este lunes la apuesta de esta formación por "entrar en un Gobierno a la portuguesa", en referencia a un acuerdo entre el PSOE y Podemos para la formación de un Gobierno de coalición en España, y seguidamente ha descartado lo que ha calificado como "una investidura gratis de Sánchez".

"Investidura gratis, no", ha insistido Pérez Ganfornina en rueda de prensa sobre un hipotético apoyo parlamentario de Podemos sin entrar en un Gobierno que presidiera Pedro Sánchez, y ha apostado por "fuertes acuerdos programáticos" entre ambos partidos, así como por el hecho de "cuanto más se hable mejor", pese a la descripción que ha hecho del presidente del Gobierno en funciones, "que un día dice que no quiere hablar y otro dice que sí", conversaciones que quiere trasladar "a políticas, no a sillones, a los problemas de la gente, no a los problemas de Sánchez". "Mientras, siguen produciéndose desahucios, asesinatos machistas, y condiciones precararias", ha explicado el dirigente de Podemos.

"Cambios en las políticas de austeridad", ha exigido Pérez Ganfornina, quien ha subrayado como "llamativo" que "el aspirante a presidente no cuestione las políticas de austeridad", así como que "aplauda a Macron, quien no representa más que el proyecto neoliberal".

"Lo primero que hizo Sánchez fue ir a ver a Macron", ha indicado el dirigente de Podemos como paradoja del comportamiento público del presidente del Gobierno, una vez que ganó las elecciones a las Cortes Generales del pasado 28 de abril, "en vez de entrevistarse con el primer ministro portugués".

El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía ha afirmado que "nuestra responsabilidad es exigir políticas para Andalucía", para lo que ha invocado aspectos como "un paro estructural enorme y el déficit del sistema de financiación", punto en el que ha recordado que "la hoy ministra (en referencia a la responsable de Hacienda, María Jesús Montero) aprobó con nosotros destinar 16.000 millones para resolver el problema de la financiación".

Pérez Ganfornina ha exigido, por otra parte, el listado de bienes inmatriculados de la Iglesia que maneja desde hace un año el Gobierno, según ha publicado El País. "Incumplió con el listado de los amnistiados fiscales y ahora conocemos más de 30.000 inmuebles inmatriculados por la Iglesia en Andalucía, entre ellos, la Mezquita de Córdoba", ha señalado el dirigente de Podemos.

"Comprendemos mucho mejor de quienes han aprendido los fondos buitres: de los acaparadores de la Conferencia Episcopal", ha indicado Pérez Ganfornina, quien ha proseguido exigiendo al Gobierno que "ponga en el centro el interés general del país, el derecho a la vivienda", así como le ha invitado a que "tiene que meterle mano a los bienes inmatriculados de la Conferencia Episcopal".