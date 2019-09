18 de septiembre de 2019

Adelante critica que Bravo "pida el IVA mientras baja impuestos a ricos" y le ve "en una ratonera por su pésima gestión"

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha criticado este miércoles la "irresponsabilidad" del consejero de Hacienda, Juan Bravo, por pedir el mes 13 del IVA al Gobierno central "mientras baja los impuestos a los ricos", a la par que ha advertido de que el titular andaluz "está en una ratonera, atrapado por su propia pésima gestión".

En rueda de prensa, Aguilera ha reprochado a Bravo que, al ser preguntado en el Parlamento respecto a las medidas que prevé adoptar el Gobierno andaluz en tanto que no se reciban los 1.350 millones que le corresponde a la comunidad por las entregas a cuenta, "en ningún momento planteó ni una medida para paliar esta situación de déficit" sino que "nos pidió que esperemos".

"Es un gobierno irresponsable que nos pide un acto de fe y que esperemos, pero Andalucía no puede esperar más, tenemos un déficit muy grave como plantea la Airef", ha proseguido la dirigente de Adelante, que avisa de que "hay una merma de ingresos y que si no se desbloquea la situación habrá consecuencias que serán o recortes en servicios públicos o más endeudamiento".

En este sentido, ha explicado que la confluencia no está en contra de ampliar la deuda pública pero que sí lo está "de una gestión ineficaz e irresponsable" como cree que es la de Bravo pues, a juicio de Aguilera, "no puede bajar masivamente los impuestos a los millonarios mientras reclama el IVA en Madrid". "Pide el IVA del pan para que no se cobre impuestos a los de mariscada", ha apostillado.

Además, ha criticado el acuerdo presupuestario firmado por el PP-A, Cs y Vox por "irresponsable" ya que han aprobado unas cuentas "sin prever que no llegarían los 1.350 millones de las entregas a cuenta y bajando impuestos a los ricos".

Aguilera ha dicho que no se cree, como ha defendido el Gobierno andaluz, que al bajar los impuestos haya subido la recaudación, de ahí que haya reclamado ver los datos y haya avisado de que Bravo "está en una ratonera, atrapado por su propia pésima gestión, por hacer política para los que más tienen y no prever la interinidad del Gobierno de la Nación".

Igualmente, se ha referido a la ministra de Hacienda en funciones, otrora consejera andaluza del ramo, María Jesús Montero, para exigirle que "se quite el disfraz de Montoro", en alusión al anterior ministro del PP. Y es que, Aguilera defiende que si Montero defendió una financiación justa para Andalucía cuando era titular en la Junta, "debería hoy ser beligerante para pagar a Andalucía lo que es suyo".

Con todo, Aguilera ha negado que las condiciones aceptadas por Montero para el auxilio financiero de la Generalitat Valenciana supongan un "agravio" como ha apuntado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, insistiendo en que el problema es que "el sistema de financiación hace aguas por todas partes" y que "uno de los principales peligros para el sistema es el PP".

Así, ha exigido que "dejen de la confrontación entre pueblos para hacer más política partidista" y que den a cada uno lo que le corresponde pues, a su entender, "lo que hay que hacer es ampliar la tarta".