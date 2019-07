15 de julio de 2019

Adelante critica los "discursos vacíos" sobre igualdad de PSOE-A, PP-A y Cs tras no apoyar una mujer para la Defensoría

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha criticado este lunes la "impostura" del PSOE-A, PP-A y Ciudadanos (Cs) con la cuestión de género, sobre lo que hacen "discursos vacíos", después de que hayan registrado una propuesta conjunta para renovar a Jesús Maeztu como Defensor del Pueblo Andaluz, con lo que todos los órganos de extracción parlamentaria estarán liderados por hombres, algo de lo que había alertado la confluencia y que ha tratado evitar planteando que fuera una mujer quien ocupara este cargo.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz parlamentaria de Adelante, Inmaculada Nieto, ha avisado de que "detrás de la grandilocuencia" que estos tres partidos ponen al mensaje de la igualdad, "a la hora de tomar decisiones, en sus actos no acompañan a las prioridades que dicen tener".

"Ni unos ni otros están por abrir paso a una mujer" en la Oficina del Defensor, ha lamentado la dirigente de IU, que ha explicado que en estos últimos días los contactos con el resto de grupos parlamentarios han sido "muy intensos" a fin de evitar que solo hubiera hombres al frente de los órganos pero "hemos sido el único grupo que quería a una mujer en la Defensoría, el acuerdo del PSOE-A, PP-A y Cs así lo demuestra". "No ha sido falta de contactos ni de diálogo, en el fondo hay un discurso vacío de estos tres grupos", ha apostillado.

Nieto ha insistido en que la confluencia no tiene nada en contra de Maeztu sino que su intención era dar cabida a una mujer en este marco y, de hecho, como ha recordado, "desistimos a tener la iniciativa en favor de que otro grupo presentara el perfil femenino más idóneo para ocupar la Defensoría, pero la respuesta está clara: tanto el Gobierno como el PSOE-A han sopesado que lo mejor es la continuidad de Maeztu en vez de renovar con una mujer".

Si bien ha explicado que los socialistas no han estado receptivos a esta propuesta, que pasaría por relevar a Maeztu de la Defensoría del Pueblo andaluz, Adelante creía que la cuestión de género "sería un argumento de peso" que movería la balanza a favor de su propuesta.

Igualmente, después de que la confluencia firmara un acuerdo con el Gobierno andaluz, PP-A y Cs, en virtud del cual contaría con el respaldo de sendos grupos parlamentarios si proponía un nombre de consenso --una mujer implicada en la defensa de los valores sociales--, Nieto ha considerado que el Ejecutivo de Moreno "podría haberse mantenido un poco al margen de la propuesta o poner ahínco en hacer reflexionar al PSOE-A para que cambiara el criterio, pero ha preferido no solo no hacerlo sino que además ha firmado esa propuesta".

Ha explicado que dicho acuerdo lo basaron no en su confianza hacia al Gobierno andaluz, que no es tal, sino "en lo que pensábamos que era una convicción compartida de que el tema de la mujer no era un lema de adorno".

"El Gobierno se retrata y detrás de su actitud encontramos la misma impostura del PSOE-A, porque firmando la continuidad de Maeztu demuestran que ni unos ni otros están por abrir paso a una mujer", ha censurado la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, que ve lo ocurrido como "una oportunidad perdida para dejar pasar a una mujer y dar contenido real a discursos en los que coincidimos".

Con todo, Inmaculada Nieto ha avisado de que PSOE-A, PP-A y Cs "cometen un error" y "se retratan" al no impulsar una candidatura femenina para este cargo, toda vez que ha asegurado que Adelante intentará "más adelante" cambiar esta situación.