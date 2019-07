10 de julio de 2019

Adelante rechaza la PNL de Cs sobre incidentes del Orgullo para no convertir el Parlamento en un "escenario montapollos"

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía va a reclamar a la Mesa de la Cámara autonómica que no califique la proposición no de ley (PNL) que ha registrado Ciudadanos (Cs) a fin de que se condene lo acontecido en la marcha de Orgullo en Madrid pues con ella pretenden, a su juicio, que el Parlamento andaluz se convierta en un "escenario montapollos".

En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria de Adelante, Inmaculada Nieto, ha argumentado el rechazo de su grupo a la referida PNL aludiendo al informe policial sobre lo que ocurrió en el Orgullo ya que "desmonta esta teoría de conspiración del mundo contra Cs, partido que ha adoptado la moda de victimizarse para intentar obtener un protagonismo que no le da su hacer político".

Adelante confía en que la Mesa no considere la iniciativa registrada por Cs para que el Parlamento "no se convierta en el escenario montapollos en el que se sitúa Cs y algunos de sus líderes".

Nieto ha explicado que la PNL puede no ser calificada si es extemporánea o si no está relacionada con la acción del Gobierno central ni del Ejecutivo autonómico, toda vez que ha hecho hincapié en que la misma contiene referencias en la exposición de motivos "que entendemos que no caben en el debate parlamentario".

Con todo, la portavoz de Adelante ha incidido en que el informe policial sobre lo ocurrido en la marcha del Orgullo pone "negro sobre blanco" pues "se refiere de manera expresa a cómo Cs declinó hacer lo que le decían los agentes para evitar problemas".

Ha explicado que se trataba de una movilización organizada por colectivos que pactaron un manifiesto que Cs no suscribió, por lo que estos colectivos "tienen todo el derecho decidir quien protagonismo o no" en la misma. Además, ha criticado que la movilización se ha desarrollado "en un contexto en el que se ataca de manera directa los derechos Lgtbi pero Cs, por su proceder, sediento de protagonismo que no le correspondía, eclipsa el verdadero mensaje para poner sobre la mesa todo lo que falta para la igualdad real".

"Y en un giro inaceptable, culpabilizando a los colectivos que reivindican soluciones para erigirse en víctimas, Cs a montar el pollo", ha censurado Nieto, que ha defendido que el Parlamento no se puede convertir en "un altavoz de esos delirios" que, a su entender, "carecen de razón en lo político, lo moral y lo policial".