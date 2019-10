16 de octubre de 2019

Adelante critica que Moreno hable de "revolución verde" y sea "incapaz de defender Doñana"

SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha reprochado este miércoles "la hipocresía" del Gobierno andaluz de PP y Cs y de su presidente, Juanma Moreno, que habla de "revolución verde" en Andalucía pero es "manifiestamente incapaz de defender un baluarte como Doñana, que es Patrimonio de la Humanidad y un orgullo para los andaluces". "Basta ya de hipocresía y de grandes titulares", ha reclamado.

En rueda de prensa, Aguilera ha comenzado sus palabras recordando el 50 aniversario de la declaración de Doñana como Parque Nacional, un "tesoro incalculable de Andalucía" gracias a "la lucha de activistas ecologistas, la Plataforma Salvemos Doñana y de la ciudadanía que ha peleado por este ecosistema".

Aguilera ha criticado que Moreno haga hincapié en una revolución verde pero "comparta partido con quienes incitan al robo de agua" y ha señalado que esta revolución no se producirá hasta que "no haya una moratoria de grandes industrias contaminantes en polígonos químicos de Huelva y Campo de Gibraltar" y hasta que "no consigamos que Gas Natural se vaya definitivamente de Doñana".

De esta manera, ha llamado la atención ante "el contraste" entre "la pelea de la ciudadanía en defensa de Dolana" y la "hipocresía" de la política del PP y Ciudadanos (Cs).