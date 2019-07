11 de julio de 2019

Aguirre defiende un Plan de Verano del SAS "más amplio" que en 2018 y Adelante y Vox ven una "continuidad" del anterior

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha destacado que el Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) 2019 "es más amplio y ambicioso" que en 2018, con una dotación de 109,2 millones de euros, un 18% más, más de 18.000 profesionales contratados, lo que supone un 14% más, un aumento de las camas hospitalarias y de quirófanos funcionando.

"No es lo mismo", ha destacado Aguirre durante su intervención en la Comisión de Salud en el Parlamento citando una canción de Alejandro Sanz, para añadir que el plan de verano "mejora y amplia los servicios sanitarios para los andaluces y visitantes, supone un mayor esfuerzo económico y un aumento de profesionales", además de que "se dispondrá de más camas y más quirófanos, que tendrán mayor actividad quirúrgica".

Asimismo, Aguirre ha asegurado que en atención primaria se mueven "en torno a los mismos estándares que el año pasado", aunque "se mejora la apertura de centros por la tarde". Además, ha destacado que "fue aprobado" en la Mesa Sectorial de Sanidad y ha señalado que "aunque han intentado desmerecer el plan, no es lo mismo".

Igualmente, ha resaltado que destinarán 109,2 millones de euros al plan "frente a los 92,3 en 2018", cuando "se gastó menos dinero que en 2017", y que en 2016 el importe fue "de 71,8 millones".

"Es un plan ambicioso que reforzará la sanidad en estos meses, y no como en años anteriores en que la sanidad pública se quedaba bajo mínimos", ha abundado el titular de Salud, que ha apuntado que si el anterior gobierno "hubiera aprobado el presupuesto cuando tocaba, se hubiera podido diseñar un plan de verano más amplio, sobre todo en atención primaria".

PSOE DICE QUE "SON CIFRAS QUE NADIE SE CREE"

El socialista Jesús María Ruiz ha asegurado que el plan de verano "no se aprobó" en mesa sectorial "sino que solo se presentó", y ha lamentado que aunque dijeron que "iban a contratar más que nunca y a mejorar los índices de resultados, lo cierto es que hay zonas en las que en atención primaria prácticamente no se contrata". Y ha añadido que con los datos que han ofrecido "los hospitales estarán al mínimo y probablemente habrá problemas de demanda y de inequidad". "Negar la evidencia pone en entredicho su capacidad moral para defender unas cifras que nadie se cree y que no son verdad", ha manifestado.

Desde Adelante Andalucía Inmaculada Nieto ha señalado que el plan de verano "no sale bien" porque no se destinan "recursos suficientes", al tiempo que ha lamentado que existe "un bucle del que no se sale porque este plan no se acomoda a las condiciones especiales de Andalucía en verano" y ha exigido una planificación que "se aleje de lo que se hacía tradicionalmente y a lo que ha dado continuidad", con "la misma insuficiencia de recursos y una desafortunada distribución de los mismos". "La misma planificación que antes lleva a los mismos problemas de antes", apostilla.

Por parte de Cs María del Mar Hormigo ha considerado que con este plan de verano "sí se está abordando lo que siempre se ha solicitado en sede parlamentaria, establecer un plan de verano que se ajuste a la realidad de la demanda de asistencia sanitaria para evitar situaciones de años anteriores", en las que el PSOE "provocó caos en verano en los servicios sanitarios". "Hay un cambio sustancial con lo anterior", ha abundado.

La popular Beatriz Jurado ha destacado que este gobierno ha puesto encima de la mesa un plan de verano que "supone una reorganización de la atención primaria y hospitalaria para adecuar los recursos humanos y materiales a las circunstancias del periodo estival", y ha subrayado que se ha hecho "escuchando a los profesionales en los centros", y en un año en el que ha habido presupuestos prorrogados. Además, ha pedido al resto de fuerzas políticas "no llamar al alarmismo".

Desde Vox, María José Piñero ha señalado que este plan de verano "es una continuidad del anterior", y aunque precisa que "mover una torre de 40 años de inactividad es difícil", ha pedido a Aguirre que "no lo venda como si las medidas adoptadas fueran a solucionar el problema". "Tienen que cambiar las políticas y para ello es necesario un cambio en los gerentes y el personal de dirección", ha sentenciado.