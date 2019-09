24 de septiembre de 2019

El alcalde de Córdoba justifica la previsión de denegar licencia al hotel de cinco estrellas por la normativa

CÓRDOBA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha justificado este martes la previsión de denegar la licencia para la construcción del hotel de cinco estrellas en el Palacete de los Burgos este miércoles por la Gerencia de Urbanismo, al plantear la empresa cambios en la normativa.

En una rueda de prensa, el regidor ha defendido mantener "los principios de seguridad jurídica, agilidad administrativa y colaboración público-privada", donde "la seguridad jurídica quiere decir que los proyectos se tienen que medir únicamente en torno al cumplimiento de la normativa urbanística fundamentalmente", entre ello el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch).

Por tanto, "quien quiera venir a Córdoba, va a tener la absoluta certeza de que eso es lo único que se va a mirar", ha aseverado Bellido, quien ha apuntado que "en este caso el hecho de que la licencia se autoriza o deniega, solo tiene que ver con eso".

De este modo, ha abundado en que "quien quiera venir y cumplir la normativa, se le va a garantizar que luego haya agilidad administrativa, que su inversión sea segura y pueda ser posible en un plazo de tiempo breve".

No obstante, ha aclarado que "esto no quiere decir que a todo haya que decirle que sí, porque si hay alguien que presenta un proyecto que requiere cambios de la normativa, hay que decir que no".

Tras remarcar su apuesta por que haya hoteles e inversiones en la ciudad, el primer edil ha destacado que este lunes mantuvo una reunión con un inversor de la planta cordobesa de Polímeros con 12 millones de euros, de manera que ha elogiado que "la gente recupera la confianza en la seguridad jurídica y la agilidad administrativa y van a llegar más invesriones de ese estilo".

En concreto, el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo prevé denegar este miércoles la licencia solicitada en 2015 por la cadena Mercer para construir un hotel de cinco estrellas en la Casa de los Burgos, junto a la Plaza Jerónimo Páez, al atender al informe desfavorable que emitió la Junta de Andalucía, que recomendaba anular la licencia, ante una serie de deficiencias, entre otros aspectos.