3 de julio de 2019

El alcalde de Granada (Cs) insta al PSOE a aclarar si "va a establecer relaciones" con Vox

GRANADA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha instado al PSOE a aclarar "si va a establecer relaciones con Vox" y a "llegar a acuerdos", en tanto que, según ha dicho, cualquier escenario futuro para una moción de censura haría necesario que "firmaran y se unieran" los socialistas con Podemos y Vox.

Salvador se ha pronunciado de este modo después de que en las últimas horas Vox se haya mostrado abierto a "cualquier escenario" ante una hipotética moción de censura una vez que ha dado por rotos los acuerdos a los que llegó para apoyar un gobierno de PP y Cs en Granada, mientras que el PSOE local ha instado a esta formación a "mojarse" y rechazar en pleno la estructura del nuevo gobierno municipal antes de abrir otras opciones.

A preguntas de los periodistas, Salvador ha advertido de que lo "primero que tiene que responder" el PSOE nacional, regional y local es si "se ha abierto un camino de colaboración con Vox" después de que hayan sido ellos los que les han "estigmatizado", criticando a las formaciones que, "sin llegar a acuerdos", se han visto beneficiados con sus votos en las constituciones de los ayuntamientos.

"Cuenca debería explicar si está dispuesto a cualquier cosa para no perder el sillón", ha agregado Salvador, reprochándole que inste a Vox a votar no en el pleno de organización cuando el actual gobierno va a llevar una estructura "similar" a la de anteriores mandatos y "no va a haber subida de sueldos", lo que ha interpretado como un intento de "torpedear" el Ayuntamiento.

Igualmente ha opinado que se hace necesario preguntar al líder nacional de los socialistas, Pedro Sánchez, "si también ahora en su eje estratégico entra Vox como partido con el que el PSOE llega a acuerdos".