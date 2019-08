19 de agosto de 2019

Alcalde de Jaén espera que el hackeo de la cuenta de Twitter con amenazas "quede ahí" y el autor sea sometido a la ley

JAÉN, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha dicho esperar que el hackeo de la cuenta de Twitter del Ayuntamiento con amenazas de muerte hacia su persona "quede ahí" y el responsable sea puesto ante la justicia.

Así lo ha indicado este lunes a preguntas de los periodistas sobre los mensajes trasladados este domingo a través de la citada cuenta, desde la que el hackeador, por ejemplo, señalaba en uno de los mensajes: "Si no quieres que la gente vea tu cadáver, empieza a hacer las cosas bien".

"No tenemos más información, está en manos de la Policía y lo están investigando. Las denuncias están puestas tanto por parte del Ayuntamiento como la mía personalmente y estamos a la espera", ha comentado para añadir que la cuenta está suspendida.

Millán, además, ha dicho confiar en que la persona que está detrás de lo ocurrido "se vea sometida a la ley y ya está", al tiempo que ha hablado de "no darle más importancia y que quede ahí".

La situación con la cuenta de Twitter del Ayuntamiento de Jaén no ha sido única, dado que también se han suplantado las de los consistorios de Arona (Santa Cruz de Tenerife), Berga (Barcelona), Palma, Valencia, Albacete y Pamplona, según añadía en otro mensaje el autor del hackeo.

Igualmente, se ha referido a este caso, a preguntas de los periodistas, el portavoz del grupo municipal del PP, Javier Márquez, y ha explicado que envió un mensaje a Millán "diciendo que lo lamentaba". "Es una cosa desagradable", ha apuntado para aludir a experiencias similares en su etapa en el gobierno local.

"Me acuerdo que estando de concejal de Urbanismo denuncié, y lo publicaron los medios, que recibí amenazas. Lo que no sabéis es que durante cuatro años me han estado mandando anónimos amenazantes al buzón de mi casa", ha comentado el edil, quien ha lamentado que "parece que este es el deporte nacional".

Junto a ello, el concejal 'popular' ha considerado que "es problemático que te hackeen las cuentas de las redes sociales" y "habrá que ver qué nivel de seguridad tiene eso" en lo que ha señalado como "la siguiente cuestión".