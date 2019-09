26 de septiembre de 2019

Andalucía atraerá 1.604 millones de euros de inversión hotelera entre 2019 y 2026, según calcula Deloitte

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Deloitte ha presentado este jueves el estudio 'Hotel Property Handbook 2019', que cada año analiza el comportamiento del sector en España y sus diferentes regiones, y del que se desprende que en Andalucía hay proyectados hasta el año 2021 un total de 74 hoteles --con 12.210 habitaciones--, de los que el 47% corresponde a reformas y el 53% a nuevas aperturas, por lo que se estima que "en los próximos años será necesaria una inversión en construcción y reforma" en la comunidad autónoma de "unos 1.604 millones de euros entre 2019 y 2026".

Así lo ha indicado José María Espejo, uno de los directores de Deloitte Financial Advisory que, junto a Ignacio Allende y Marc Molas, ha participado en la elaboración de este estudio y en la presentación andaluza del mismo, que se ha celebrado este jueves en el Hotel Sevilla Center, según han informado desde dicha empresa en una nota.

Asimismo, una selección de directivos de grandes grupos hoteleros de España ha analizado en una mesa redonda el estudio como expertos en el sector; en concreto, se han dado cita el presidente de Grupo Millenium, Javier Illán; Felipe Mendieta, socio y director general de One Shot Hoteles; y Jesús Arnedo, director de desarrollo y 'asset' de NH Hoteles España, Portugal y Francia.

Leopoldo Parias, socio director de Deloitte en Andalucía y Extremadura, ha abierto la jornada y ha dado la bienvenida a los asistentes, al tiempo que ha destacado "el comportamiento desestacionalizador que está experimentando el destino, donde la demanda registra sus mayores incrementos en temporada baja y media, mientras que presenta ligeros descensos en temporada alta".

Por su parte, Ignacio Allende ha avanzado que, "pese a que las cifras de cierre de verano aún no han sido publicadas, los establecimientos hoteleros andaluces recibieron 11,4 millones de visitantes de enero a julio de 2019, esto es, un 7% superior al mismo periodo en 2018", y "prevemos que a final de año se podría superar la cifra récord de 2018: 18,7 millones de turistas".

La edad media --desde apertura o última reforma-- de los establecimientos hoteleros en Andalucía, según recoge el informe, es de 8,6 años. Al respecto, José María Espejo ha apuntado que "se considera que un hotel se encuentra en un estado saludable entre cero y cinco años desde su apertura o última reforma".

"En este sentido la plaza hotelera andaluza aún tiene mucho recorrido en reposicionamiento e inversión en CapEx (inversión de una empresa en sus activos fijos). Esta inversión va a ser determinante en los próximos años, pues se trata de una de las palancas clave para seguir siendo competitivos a nivel internacional, haciendo frente a los posibles cambios de ciclo, la moderación de la demanda y la recuperación de otros destinos", según ha añadido.

SEVILLA A LA CABEZA

En los últimos seis años, Sevilla ha sido la capital española que más ha crecido "con diferencia", según este estudio, que detalla que tres hoteles --109 habitaciones más-- han abierto sus puertas en Andalucía en lo que va de año. El total de las nuevas aperturas han sido cambios de uso de edificios y localizados en Sevilla. Además, se han llevado a cabo cinco reformas hoteleras, con 1.196 habitaciones --el 61% reformas totales y un 39% 'rebranding'--, de las que la capital hispalense ha concentrado el 39% del total.

De los 74 hoteles proyectados hasta 2021 en Andalucía, en Sevilla se concentrarían 15 nuevos, que suponen un total de 1.502 habitaciones --un 63% de nuevas aperturas y un 37% de reformas--, un 12,3% del total de la futura oferta de la comunidad", según ha detallado África Palau.

José María Espejo ha explicado que, "considerando los hoteles ya proyectados, estimamos que en los próximos años será necesaria una inversión en Andalucía en construcción y reforma de unos 1.604 millones de euros entre 2019 y 2026, de los que 1.192 millones corresponderían a nuevas aperturas y 412 millones a reformas". En España, la cifra ascendería a un total de 5.117 millones de euros, de los que 3.580 millones serían para nuevas aperturas y 1.537 para reformas, según ha precisado.

En el estudio destacan, entre las nuevas aperturas y reformas proyectadas en Sevilla, proyectos como el 'Hotel Accor', de cinco estrellas y 170 habitaciones, que será un cambio de uso de la antigua sede de Abengoa en Sevilla tras ser comprada por Bouygues Inmobiliaria por 17,5 millones de euros.

También, el proyecto 'Autograph Collection Sevilla' --de cinco estrellas y 95 habitaciones--, que es otro cambio de uso de la antigua sede del banco de Andalucía, y para el que se estima una inversión de 35 millones de euros.

Más proyectos destacados desde Deloitte son 'Radisson Sevilla' --de cinco estrellas y 89 habitaciones, resultado de un doble cambio de uso de dos edificios en la plaza de la Magdalena, el antiguo edificio de la sede de El Corte Inglés y la antigua sede del BBVA--; y 'Only you Sevilla', hotel de cuatro estrellas y 241 habitaciones que será la reforma del antiguo Ayre Sevilla, para adaptarlo a la marca 'Only You' de Palladium Hotel Group, con el objetivo de expandir dicha marca a nivel nacional.

CAMBIOS DE TENDENCIA

En general, el estudio muestra una fuerte demanda inversora por entrar o crecer en Andalucía, tanto en el segmento urbano como en el vacacional. "Apreciamos una importante presencia de operaciones de 'Sale & Lease' --venta del activo y posterior alquiler para uso propio-- o 'Management back' en el mercado", según ha apuntado Marc Molas.

Asimismo, se observa una "fuerte presión compradora" por parte de las cadenas hoteleras, que buscan ampliar su cartera con nuevos activos individuales. Sin embargo, "se ha producido un descenso significativo en el volumen de transacciones de carteras o porfolios hoteleros, en favor de compras individuales", según ha añadido este representante de Deloitte, que también ha indicado que "existe una fuerte presión inversora y operadora por entrar en Sevilla".

"El destino bate sus propios récords año a año, con nuevas aperturas en el segmento medio-alto proyectadas para los próximos años", ha afirmado, para concluir indicando que "la ciudad está viviendo un gran momento, como prueban la llegada de grandes eventos, así como la mejora de sus infraestructuras logísticas, desde la fuerte inversión en su aeropuerto y nuevas conexiones aéreas, hasta la apuesta de marcas internacionales por estar presentes en la capital andaluza".