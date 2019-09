20 de septiembre de 2019

Los asaltantes del Ayuntamiento de Guadalcázar (Córdoba) rompieron las puertas de todas las dependencias

GUADALCÁZAR (CÓRDOBA), 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La persona o personas que asaltaron y robaron en el Ayuntamiento de Guadalcázar (Córdoba) en la madrugada de este jueves no solo "forzaron una reja para entrar, usando un gato robado a un coche en el pueblo", sino que "entraron en todas las dependencias, rompiendo para ello todas las puertas cerradas", y también "forzaron las cerraduras" de cajoneras y archivadores que estaban cerrados.

Así lo ha dicho, en declaraciones a Europa Press el alcalde de la localidad, Francisco Estepa (PSOE), quien ha señalado que, más allá del valor de los objetos que han robado los ladrones, otro perjuicio económico importante que ha sufrido el Consistorio es el conlleva la reparación de los daños que han causado los asaltantes.

Del Ayuntamiento, los ladrones, según ha detallado Estepa, se han llevado varios ordenadores portátiles, "uno de ellos nuevo", además de un proyector, una tablet y dinero en metálico que había en un sobre y que, precisamente, se iba a ingresar en el banco este jueves por la mañana, el único día de la semana en que abre la única entidad financiera presente en el municipio.

Se da la circunstancia, según ha recordado el alcalde, de que "hace tres años alguien entró también en el Ayuntamiento, pero en aquella ocasión solo accedió a una estancia, lo dejo todo revuelto y no se llevó nada, mientras que ahora no han dejado ni una sola dependencia por abrir", lo que ha incluido, dado que están dentro del edificio consistorial, al Juzgado de Paz, al Archivo Municipal y a la Oficina de Correos, aunque de esta última "no se llevaron nada".

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el asalto y robo en el Ayuntamiento de Guadalcázar, trabajando ya para tratar de identificar, localizar y detener al autor o presuntos autores del delito.