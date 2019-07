9 de julio de 2019

La Audiencia de Granada absuelve de acoso laboral al exjefe de la Policía Local

GRANADA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada ha absuelto al que hasta hace unos días fuera jefe de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno, del delito de acoso laboral y de lesiones psíquicas por el que fue juzgado a principios de junio, a raíz de la denuncia de una exinspectora que le acusó de "usar su superioridad jerárquica" para cambiarla de puesto y de "adoptar decisiones injustificadas" para "humillarla".

Durante la primera sesión del juicio el pasado 5 de junio, cuando aún ejercía como jefe de la Policía Local, Moreno negó negado haber tenido un trato vejatorio hacia esta compañera y defendió que el cambio de su puesto lo hizo "de acuerdo al reglamento" y en el marco de la modificación de estructura que llevó a cabo en el cuerpo cuando accedió al cargo para darle más "eficacia".

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia le da la razón y mantiene que no es posible atribuirle una conducta de hostigamiento sistemático y prolongado en el tiempo hacia esta inspectora susceptible de ser considerado un delito de acoso laboral.

De hecho, el tribunal "no considera acreditado que mantuviese deliberadamente a esta inspectora sin acceso al sistema informático; que no le facilitase los medios para acceder a las dependencias policiales; que le negase un despacho, que apareciese con una categoría inferior en los estadillos de servicios; o que no se le proporcionasen las taquillas que le correspondían", tal y como ella alegó.

En primer lugar, porque pese a la "animadversión mutua" que existe, la Audiencia cree que la decisión de cambiarla de destino se integra dentro de la lógica del ejercicio del mando, pues al asumir Moreno la Jefatura de la Policía Local consideró oportuno que ella dejase de ser la jefa del equipo de Policía Judicial y dispuso que pasara a la patrulla de Barrios.

Las razones de esa decisión, advierte el tribunal, "pertenecen a la esfera interna" del entonces jefe de la Policía en la que hubo de figurar, "sin duda, la organización y la estructura de mando que quería implantar para dirigir el cuerpo".

El letrado que ha defendido al ya exjefe de la Policía Local, Domingo Manuel Domingo, ha destacado en declaraciones a Europa Press que esta sentencia "viene a restituir la dignidad" de su cliente, que "ha soportado ataques a su persona durante todo el proceso que le han impedido desarrollar en toda su plenitud la Jefatura de la Policía Local de Granada, ya que ha sido utilizado todo el procedimiento políticamente, introduciendo en el juego político un asunto judicial".

La Fiscalía había solicitado la libre absolución para Moreno y la acusación particular, que ejercía esta inspectora, pidió 33 meses de prisión y el pago de una indemnización de 25.700 euros.

Moreno llegó al cargo en julio de 2016, tras acceder a la Alcaldía el socialista Francisco Cuenca, y presentó su cese voluntario el pasado 28 de junio, un día después de que Cs y PP anunciaran el cierre del acuerdo de gobierno y el reparto de las distintas áreas.