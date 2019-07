19 de julio de 2019

El Ayuntamiento de Córdoba anuncia un plan de choque para el pago de 6,2 millones en facturas pendientes a proveedores

CÓRDOBA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Hacienda y Urbanismo en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha anunciado este viernes la puesta en marcha de un plan de choque para agilizar el pago de facturas a proveedores, a los que actualmente se les adeuda más de 6,2 millones de euros.

En rueda de prensa, Fuentes ha detallado que, de las facturas impagadas, el propio Consistorio debe "un montante de 4,8 millones de euros", además de casi otros 388.000 euros en facturas para reconocimiento extrajudicial de crédito. Cantidad a la que se suman los pagos que deben las empresas y organismos municipales.

En este sentido, el responsable de Hacienda ha detallado que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) debe 159.000 euros en facturas a proveedores, mientras que el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) adeuda 379.000 euros. Por su parte, el Instituto de Desarrollo Económico (Imdeec) debe 138.000 euros; el Instituto de Artes Escénicas (IMAE), 219.000 euros; y, por último, el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), 139.000 euros.

Por todo ello, Fuentes ha pedido "perdón al pueblo de Córdoba", pues se trata de una situación "bastante grave" teniendo que cuenta que no hay "tensiones de tesorería", sino que "tenemos un problema de pagos" debido a "un cuello de botella preocupante", que, además, "está generando riesgo al periodo medio de pago".

"Esta situación no va a seguir así", ha afirmado el concejal, quien ha manifestado que, para conseguirlo, "vamos a poner en carga un programa de actualización de facturas del Ayuntamiento" con la idea de "salir al paso y normalizar la situación del pago a proveedores en un tiempo récord". Para ello, ha dicho Fuentes, se va a "dotar de personal y de recursos técnicos" al Departamento de Hacienda.

VIMCORSA

Por otro lado, Fuentes ha adelantado que la empresa municipal de la vivienda de Córdoba (Vimcorsa) contará con la arquitecta Rocío Oria como nueva gerente, en una etapa en la que el principal objetivo de la empresa municipal va a ser "la vivienda digna", así como el impulso para "la rehabilitación de vivienda, que es vital para el casco histórico y la ciudad".

En este sentido, el también presidente de Vimcorsa ha mencionado como meta el "mejorar sustancialmente las políticas de alquileres", proveer de vivienda a jóvenes y mayores usando modelos que "están funcionando" en la ciudad y que "son muy eficientes". Asimismo, Fuentes ha afirmado que "vamos a echarnos encima" de la instalación de ascensores "complementando las ayudas de la Junta".

OCUPANTES DE VIVIENDAS PÚBLICAS

Por último, Fuentes ha afirmado que se tomarán las medidas oportunas contra los ocupantes de las viviendas públicas que sean "un problema para la comunidad" y que, en algunos casos, "no pagan porque no quieren", motivo por el que al Gobierno local "no nos va a temblar la mano", pues le "están quitando una vivienda digna a otros que están en espera".

Al respecto, el presidente de Vimcorsa ha puesto de manifiesto que "iremos a por ellos y los lanzaremos", siempre contando con "todos los informes que sean necesarios y avalados por colectivos como Stop Desahucios o los propios vecinos", ya que hay inquilinos que están "creando problemas en comunidades y no lo vamos a consentir", ha apostillado.