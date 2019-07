24 de julio de 2019

El Ayuntamiento de Córdoba apoya la iniciativa '#LuchemosconMartina' en favor de una niña aquejada de SMARD1

CÓRDOBA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Recursos Humanos, Salud Laboral, Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano (PP), ha recibido a Gabi y Elena, los padres de la niña cordobesa Martina, que sufre Atrofia Muscular Espinal con Distrés Respiratorio, o conocida como SMARD1, y ha mostrado su apoyo a la iniciativa '#LuchemosconMartina'.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota, la pequeña Martina, de poco más de un año de edad, se enfrenta a los duros síntomas de esa rara enfermedad neuromuscular y sus padres se han propuesto dar a conocer su caso para ir más allá en la ayuda por la mejora de la niña.

Actualmente, de la mano y en colaboración con la Red Española de Madres y Padres Solidarios, Gabi y Elena están recabando fondos para financiar una línea de investigación que se encuentra, según informan los padres, muy cerca de poder aplicarse en pacientes con su perfil.

En palabras del Delegado de Inclusión, Bernardo Jordano, "ésta familia representa unos valores de esfuerzo y superación dignos de admirar, visto desde fuera por cualquiera. Pero, precisamente, siendo padre, y además de otra niña con problemas de desarrollo, el respeto que me transmiten es inmenso".

"A eso sumamos la condición del padre de Martina como miembro de nuestra Policía Local, y no podemos más que alinearnos junto a la familia y poner a su disposición el apoyo institucional que requieren para hacer visible su situación", ha afirmado Jordano.

La familia de la pequeña está realizando una intensa campaña informativa y de conocimiento del caso en redes sociales, donde canalizan todas las acciones de ayuda que reciben, al tiempo que lanzan un mensaje fuertemente positivo superando los peores pronósticos. A través del 'hashtag' '#LuchemosconMartina' y la asociación 'We can be Heroes', se puede conocer más de esta emotiva historia y conocer las posibles vías de colaboración.