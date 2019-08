5 de agosto de 2019

El Ayuntamiento de Córdoba iniciará la limpieza del Templo Romano desde el jueves tras rescindir el contrato de obra

CÓRDOBA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Hacienda y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha informado este lunes de que el jueves se iniciará la limpieza del Templo Romano de la calle Claudio Marcelo, que está en un estado "absolutamente deplorable y lamentable", de manera que se ha acordado la rescisión del contrato de obra, paralizada desde hace unos meses.

En declaraciones a los periodistas, el concejal ha detallado que la empresa adjudicataria de la segunda fase de obra está en concurso de acreedores, aunque mantenía en vigor el contrato, si bien el día 18 de julio se le remitió un acuse de recibo para advertirle de la situación del templo.

Al respecto, ha apuntado que "se le dieron tres días naturales para acometer o comenzar las labores necesarias para que el recinto cumpliera con las condiciones exigibles", dada la concurrencia de visitantes.

No obstante, a fecha de 22 julio "no hubo contestación alguna, ni se inició la actividad de limpieza", por lo que se ha adoptado "firmar la resolución del contrato", puesto que "la empresa no hacía absolutamente nada por devolver al estado original el templo", ha subrayado Fuentes.

Entretanto, ha indicado que existe el proyecto Emplea destinado a la limpieza y mantenimiento de espacios arqueológicos municipales, que se va a iniciar en este caso desde el día 8 y durante diez días.

En este sentido, ha explicado que "se va a tratar el grado de suciedad, vegetación y abandono" en el que está el Templo Romano, para lo cual se ha hecho un expediente con tal de "conocer el deterioro en el que la empresa ha dejado la obra".

De este modo, una vez que se ha acordado la resolución del contrato, ahora, a través del Emplea, "se tratará de devolver dignidad al edificio", ha abundado el edil de Urbanismo.