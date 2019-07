5 de julio de 2019

La bailaora Manuela Carrasco reclama no desvirtuar el flamenco y no olvidar el legado de “nuestros antepasados”

CARMONA (SEVILLA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La bailaora Manuela Carrasco ha señalado que en el flamenco "hay que pararse un poco" y pensar en "nuestros antepasados, los cuales nos han dejado un legado muy grande", al mismo tiempo que ha recalcado que "hay que tenerles un respeto muy grande y no desvirtuar".

Carrasco ha hecho estas declaraciones en el seminario 'Aportación y visibilidad de la mujer en el flamenco. Formación complementaria', que se celebra dentro de la programación de la XVII edición de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla en la localidad sevillana de Carmona.

La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2018 ha señalado que "hay mucha preparación en los nuevos artistas pero hay que pararse un poco, mirar para atrás y sacar el arte en su momento". En su opinión, "el baile flamenco está en un gran momento, no decae nunca porque es un patrimonio de todos, un patrimonio nacional de España y del mundo porque cuando salimos fuera, todo el mundo se vuelve loco".

Desde una perspectiva personal, ha explicado que "el baile es mi manera de vivir y por lo que vivo" y lo ha definido como "un duende que se lleva dentro y, sin querer, sale". "No vayas a buscarlo porque no lo encuentras. Sale y ya está. Se nace con ese duende pero tampoco sale todos los días", ha advertido.

Con respecto a si ese duende del flamenco hay que trabajarlo, la artista reconocida con el premio 'Compás del Cante' en 2018 ha contestado diciendo que "no hay que trabajarlo, está ahí y cuando dice Dios ahí lo llevas, pues sale".

Además, la bailaora ha analizado que "hay quien hace flamenco puro, otros menos puro; pero yo acabo de llegar de Granada que he dado un curso y me he quedado alucinada por la ilusión y la afición que tienen las personas". "No es buscar la pureza. Si no naces con ella, no la puedes tener", ha concluido.