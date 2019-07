4 de julio de 2019

La bailaora Merche Esmeralda pide un teatro dedicado a la danza ante la demanda existente

CARMONA (SEVILLA), 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La bailaora y coreógrafa Merche Esmeralda se ha mostrado convencida este jueves de que se podría tener un teatro dedicado en exclusiva a la danza en ciudades como Sevilla, Madrid o Barcelona porque "hay muchas personas

interesadas, que estudian y atraídas por la danza".

La artista ha hecho estas declaraciones antes de ofrecer la conferencia 'Ser flamenca y no morir en el intento' dentro del seminario 'Aportación y visibilidad de la mujer en el flamenco. Formación complementaria' que se celebra durante la programación de los XVII Cursos de Verano que la Universidad Pablo de Olavide (UPO) celebra en Carmona (Sevilla).

Con respecto a la vida de artista profesional, ha señalado que "siempre es complicada cualquier profesión" para una mujer y ha subrayado que, en el caso del arte, "la complejidad reside en que tú siempre tienes que estar preparándote: el físico es importante y el ejercicio tiene que ser constante".

Esmeralda ha destacado la exigencia que supone "compartir la vida familiar o privada, algo que no es fácil

compatibilizar y por lo que muchas personas hemos dejado cosas por el camino". "Y ya no sólo cuando eres una persona adulta, sino cuando eres pequeña", ha puntualizado.

A pesar de ello, ha comentado que "es una vida cambiante, pero no hay que ponerlo todo de color negro". Ha explicado que los profesionales "cuando hacemos cosas interesantes en cualquier parte, vivimos momentos que te llenan de orgullo".

Ha analizado la situación actual señalando que "hoy hay mucha educación en la danza y menos trabajo. Y el trabajo que se ofrece en muchos momentos, deja mucho que desear". "Porque a un artista no se le puede pagar una miseria cuando solamente un zapato cuesta un dineral", ha lamentado.

A modo de ejemplo, ha relatado que cuando pasea por Sevilla ve a "niñas bailando en el entorno de la catedral y me tengo que ir porque se me forma un nudo en el pecho porque tienen mucho talento e ilusión y tienen que estar ahí para ganar unas pesetas y eso me duele en el alma", ha expresado.