25 de julio de 2019

Carmen Castilla (UGT-A) demanda "estabilidad en el Gobierno" para que Andalucía deje liderar el paro en España

CÓRDOBA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT-Andalucía, Carmen Castilla, ha demandado este jueves "estabilidad en el Gobierno", para que así "Andalucía deje de liderar el ranking de la comunidad con más paro de España", como ha quedado en evidencia con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que se han conocido este mismo día.

En este sentido y en rueda de prensa en Córdoba junto al secretario general de UGT en dicha provincia, Vicente Palomares, la dirigente sindical andaluza ha lamentado que, "mientras salen datos nefastos para Andalucía en materia de empleo", todavía no se sabe "si los españoles tendremos un Gobierno o no" y, por eso ha exigido "que nos quiten la incertidumbre, porque Andalucía sigue estando castigada por el desempleo y la ciudadanía no merece esta situación".

En cuanto a los datos de la última EPA, Castilla ha señalado que en Andalucía "la tasa de desempleo asciende al 21,4 por ciento, con lo que volvemos, por desgracia, a liderar el ranking de la comunidad con más paro de España, y de los 6.000 parados más que hay" en Andalucía, "5.000 son de Córdoba, lo que es una situación insostenible".

Además, "si analizamos la EPA --ha añadido Castilla-- los que niegan la evidencia científica de la brecha salarial que miren los datos de desempleo de las mujeres, y eso por no hablar de la juventud", cuya tasa de desempleo "asciende al 42 por ciento, y se tienen que seguir marchando de nuestra tierra los jóvenes para labrarse un futuro".

"Esta tierra --ha subrayado-- necesita de una potente industria que cree empleo de calidad" y, por ello, desde UGT-A, lucharan "para atraer industria a Andalucía, porque seguimos sin recuperar los más de 100.000 puestos de trabajo que se perdieron durante los años de crisis", y "hace tiempo ya que firmamos con el anterior Gobierno andaluz un Pacto por la industria, pero hay que ser operativos, y no se pueden firmar pactos que se queden en los cajones".

Junto a ello, la líder sindical ha dicho que "hay que fomentar el contrato relevo, que no se está consiguiendo fomentar en todos los sectores, y el empresariado debe verlo como una oportunidad de que no se pierda capital humano", siendo también necesaria "una Ley de Formación Profesional y una apuesta decidida por la formación, para poder enfrentarnos a la digitalización que ya está aquí".

Junto a ello, Castilla ha afirmado que "estos datos de desempleo se erradicarían con la derogación de las dos reformas laborales, pero si para formar gobierno estamos viendo este espectáculo, ¿cuánto tiempo se tardará en reformar el Estatuto del Trabajador?", dando por seguro que "más de una legislatura", lo cual no es asumible, pues "no se puede seguir abusando de la temporalidad, del encadenamiento de contratos, porque eso es un fraude".

Por otro lado, Castilla ha exigido una "apuesta valiente por una reforma del sistema fiscal, pues se ahorrarían 80.000 millones de euros", siendo mucho lo que "se podría hacer con ese dinero", hasta el punto de que "no se cuestionaría ni la viabilidad de las pensiones".

La líder de UGT en Andalucía ha insistido en su apoyo al sector de la madera cordobés, que da empleo de calidad y que fija la población y evitaría la tan temida despoblación de las zonas rurales, aludiendo, por otro lado, al aumento de los riesgos psicosociales y los accidentes laborales en Andalucía, especialmente los 'in itínere', añadiendo que "el estrés laboral y la carga mental tiene unos efectos muy nocivos para los trabajadores".