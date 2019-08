23 de agosto de 2019

CCOO-A concentra ante el Palacio de San Telmo en Sevilla a las 73 trabajadoras de Escuelas Infantiles despedidas

SEVILLA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Andalucía ha convocado a las 73 trabajadoras de las cinco Escuelas Infantiles de la Junta de Andalucía a una concentración ante la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo de Sevilla, el próximo martes 27 de agosto para darle la "bienvenida" al Consejo de Gobierno en defensa de sus puestos de trabajo.

Comisiones Obreras ha sostenido en un comunicado que el 30 de julio se fue de vacaciones el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, "dejándoles caer, sin ni moratoria, ni subrogación para sus empleos", en referencia a las 73 trabajadoras de las Escuelas Infantiles.

Hasta el 31 de agosto siguen vigentes las contrataciones con las empresas adjudicatarias del servicio, que, en palabras del Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Diego Molina, "lo que procede en Derecho es la subrogación de la nueva empresa entrante, en este caso, la Junta de Andalucía, con los contratos de estas trabajadoras, así lo dice la Ley y así lo corrobora la jurisprudencia de los Tribunales".

"La Junta de Andalucía", ha proseguido explicando Molina, "no puede hacer dejación de sus obligaciones como empresa, máxime cuando está llamada a hacer cumplir la Ley, sería no solo una dejación por parte del Ejecutivo, sino un grave incumplimiento de la legalidad, que no puede dejar al socaire de lo que en unos meses la obliguen hacer los juzgados".

El secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha declarado que "cada vez que ha llegado una empresa se ha subrogado con ellas, tal y como ocurre en cualquier empresa en las licitaciones, la Junta de Andalucía se debe en su actuación a lo mismo que ellas conforme al Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Molina ha continuado argumentado que "no solo es una barbaridad jurídica lo que pretende hacer la Junta de Andalucía, sino que, es una barbaridad pedagógica, puesto que las niñas y niños del primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años) el lunes 2 de septiembre a las 7.30 de la mañana regresarán a sus Escuelas y no encontrarán nada, porque como todas y todos los profesionales de la Educación conocemos, un centro escolar, máxime de estas edades donde el alumnado es más desprotegido, no se organiza ni en unas horas, ni en un día, ni en unas semanas siquiera, es preciso un proyecto educativo, una organización escolar, una conformación de equipos, entre otros".

"La Junta de Andalucía", ha sostenido Diego Molina, "está provocando la angustia de las familias que desconocen en manos de quienes van a dejar a sus hijos e hijas, ni cuál va a ser el proyecto educativo de las escuelas".

El dirigente del sector de Enseñanza de Comisiones Obreras ha considerado que "sobre las conciencias del Gobierno de la Junta de Andalucía va a recaer el llanto y los miedos de las 570 niñas y niños que en ellas se escolarizan, al no encontrar a sus 'seños' -sus referentes desde que van a las escuelas- y, por el contrario, encontrarse a personas extrañas".

"CCOO dirige una petición al Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y lo llama a actuar en consecuencia, porque en sus manos está el impedir que se vulnere la Ley y que se lleve a cabo este auténtico desastre contra 570 familias andaluzas, los padres y madres y las niñas y niños que las componen", ha afirmado el Secretario General de CCOO Enseñanza.

Diego Molina ha dicho que "las 73 trabajadoras de las cinco Escuelas Infantiles ni se van a rendir, ni se van a cansar, emuladas precisamente por el resultado del conflicto similar que en 2013/2014 enfrentó a las monitoras escolares con la Consejería de Educación y el propio Ejecutivo andaluz".

El responsable de Comisiones Obreras ha indicado que "estas trabajadoras seguirán en su lucha en defensa de sus empleos y frente a los despidos, así el próximo 2 de septiembre acudirán a sus puestos de trabajo dado que la nueva empresa (la Junta de Andalucía) no se ha dirigido a ellas en ningún sentido. A la misma vez el día 2 se concentrarán junto a madres y padres a las puertas de las cinco Escuelas Infantiles en protesta por la situación que ha creado".