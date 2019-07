10 de julio de 2019

CCOO lleva a Fiscalía la obra de la Junta en la que falleció un obrero en Pozo Alcón (Jaén)

JAÉN, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO va a llevar a Fiscalía y ante la Inspección de Trabajo la última muerte laboral en la provincia de Jaén ocurrida este martes en Pozo Alcón (Jaén) donde un trabajador, de 57 años y vecino de Baeza (Jaén), perdía la vida al caer del andamio en una obra de la Junta de Andalucía, concretamente en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Nuestra Señora de Los Dolores.

El secretario general de CCOO en Jaén, Francisco Cantero, ha indicado a Europa Press que la denuncia pone en el punto de mira tanto a la Junta de Andalucía como contratante de la obra como a la propia empresa adjudicataria Servicios Generales Constructivos 2020 SL, con sede social en Jaén capital.

Dos son las cuestiones que CCOO va a destacar en su denuncia. La primera de ellas es que el obrero estaba trabajando en un andamio, a una altura de ocho metros, "sin ninguna medida de protección" como pudiera ser un arnés, lo que supone "un incumplimiento flagrante de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

La segunda de las cuestiones es que los trabajos se estaban realizando en horario de tarde cuando desde el 1 de julio está en vigor en la provincia el horario intensivo en el sector de la construcción, por lo que la jornada laboral transcurre entre las 7,00 y las 14,00 horas.

En este sentido, Cantero ha señalado que la empresa en ningún momento había solicitado autorización para poder desarrollar estos trabajos por la tarde.

"No podemos seguir perdiendo vidas y no lo vamos a permitir", ha indicado Cantero, al tiempo que ha anunciado que el viernes se concentrarán ante la Delegación del Gobierno andaluz para denunciar lo ocurrido y exigir que no se adjudiquen obras ha empresas que no cumplan con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que cuenten con accidentes laborales graves o mortales por no aplicar medidas de seguridad.

El máximo responsable de CCOO en Jaén ha apuntado que en lo que va de año el sindicato tiene contabilizados en la provincia 12 personas fallecidas en accidente laboral, contando los 'in itinere', una cifra que se descafeina en las estadísticas oficiales de la Junta puesto que no aparecen ni los autónomos, ni los falsos autónomos, ni aquellos cuya empresa tienen sede social en otra provincia.

"Las estadísticas oficiales no son un reflejo de la realidad, pero lo cierto es que en lo que llevamos de año ya son 12 personas las que han perdido su vida en el trabajo y no podemos quedarnos parados", ha dicho Cantero.

LA OBRA

La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, había adjudicado recientemente las obras de adecuación del CEIP Nuestra Señora de Los Dolores de Pozo Alcón en las que ha perdido la vida la última víctima de accidente laboral en la provincia de Jaén.

La intervención, que cuenta con un presupuesto de 216.572,50 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio, tiene como objetivo, entre otras mejoras, la renovación de fachadas y la mejora de la pista deportiva y el patio. En concreto, en el edificio del bloque uno se tiene previsto la renovación parcial de carpinterías exteriores y de la calefacción.

En el bloque dos, de educación infantil, se renovarán las cubiertas, la instalación eléctrica, los revestimientos y las carpinterías exteriores, entre otros, y en el bloque cinco se renovarán también las carpinterías exteriores. Por último, se actuará sobre el patio existente entre los bloques cuatro y cinco.

Esta intervención está incluida en el Plan de Infraestructuras Educativas 2017-2018 de la Consejería de Educación y Deporte, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

En el momento del accidente, solo estaban trabajando dos operarios sobre el andamio, el fallecido y un segundo trabajador que fue el que dio la voz de alarma sobre las 17,00 horas tras ver cómo su compañero se precipitaba al vacío desde una estructura en la que trabajaban, según CCOO, sin arnés y sin línea de vida.

La Guardia Civil ha activado el protocolo por accidente laboral e instruye las correspondientes diligencias que serán remitidas al Juzgado de Cazorla (Jaén) cuando concluya la investigación que tiene abierta.