Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 3 de octubre a las 19 horas

SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 3 de octubre hasta las 19 horas:

· Andalucía pide al Gobierno a convocar a CCAA para unificar una postura ante los aranceles de EEUU, que afectará a 600 millones en explotaciones

El consejero andaluz de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha anunciado este jueves que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a "exigir una reunión de urgencia" del Gobierno central con todas las comunidades autónomas para que el Ejecutivo cuente con "una postura común, unificada y compartida" por las autonomías ante los aranceles autorizados por la Organización Mundial del Comercio (OMC) a productos que se exporten a Estados Unidos y que afectará a un volumen de exportaciones aproximado de 600 millones de euros, según COAG. (Leer más... https://bit.ly/32YQ7rd)

· Buzos se suman a la búsqueda de la anciana desaparecida en Carmona (Sevilla), en la que colabora la familia

El capitán de la Guardia Civil de la compañía de Carmona (Sevilla), Pedro Jiménez, ha señalado este jueves que una treintena de agentes, a los que se han sumado buzos, siguen buscando a Mercedes Márquez Muñoz, la anciana de 84 años desaparecida en dicha localidad sevillana, para lo que están contando con la colaboración de la familia. (Leer más... https://bit.ly/2AHnClT)

· Mujeres juzgadas por procesionar con una vagina de plástico en Sevilla niegan intención de "ofender"

Las tres mujeres juzgadas por procesionar una vagina de plástico de un par de metros de altura a modo de Virgen en la manifestación del 1 de mayo de 2014 convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), conocida como la procesión del 'coño insumiso', han señalado que su intención "no era ofender" a ningún sentimiento religioso. (Leer más... https://bit.ly/30OTEqQ)

· El Gobierno traslada a la Junta que no prevé este año financiación "extraordinaria" para atender a 'menas'

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha trasladado a la Junta de Andalucía que "no está prevista" este año conceder una financiación "de carácter extraordinario" en forma de subvenciones a comunidades autónomas por la llegada de menores extranjeros no acompañados (MENA), al entender que la situación en 2019 "no presenta la excepcionalidad que revistió el año pasado", cuando la llegada de estos menores se incrementó en un "115%" en determinadas comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. (Leer más... https://bit.ly/2oIamKY)

· Diversas actividades darán la bienvenida en Málaga a los Goya, que tendrá una gala "con sorpresas"

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga acogerá la 34 edición de los Premios Goya el 25 de enero de 2020 en una gala "con sorpresas inesperadas y que relacionan al cine español con Málaga". Ese es uno de los pocos detalles que ha adelantado el presidente de Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Mariano Barroso, que ha explicado, además, que los días previos a esta cita con el séptimo arte se desarrollarán diversas actividades. (Leer más... https://bit.ly/2MdI1nZ)