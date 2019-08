Colectivos feministas piden retirar la campaña de violencia de género y la intervención del Defensor

SEVILLA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Feminista Gloria Arenas, la Plataforma Violencia Cero, la Asociación Puntos Subversivos o La Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las mujeres, entre otras, han pedido la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz (DPA) para que la Junta retire la campaña que está lanzando en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, al tiempo que han presentado una reclamación formal ante la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

En un comunicado conjunto, las organizaciones han reivindicado que "no es una cuestión de gustos ni de opiniones, se trata de que la Administración andaluza está sujeta al cumplimiento de la ley 13/2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, modificada en 2018", en la que se establecen los requisitos que deben cumplir las campañas de información y sensibilización, en línea con la normativa estatal y con los convenios y tratados internacionales suscritos por España en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres.

Para ellas, la campaña lanzada por la Junta de Andalucía "incumple todos y cada uno de los requisitos y criterios establecidos, como por ejemplo: el hecho de asociar la violencia contra las mujeres con rostros que expresan únicamente alegría", con lo cual, han asegurado que "no es un mensaje positivo, sino que resulta incomprensible, muestra un total alejamiento y desconocimiento de la realidad y es ofensiva para las mujeres. Un insulto".

Así, han añadido que en la medida en que se promueve que las mujeres denuncien, "se entiende que están viviendo la violencia en ese momento, lo que convierte la imagen en esperpéntica" y que "el único mensaje es el llamamiento a las propias mujeres que sufren violencia a que denuncien".

De otro lado, las diferentes asociaciones han entendido que la campaña "no pone el foco en el maltratador, como establece la norma, lo pone únicamente en la mujer víctima de violencia", de tal manera han lamentado que el maltratador sea "el gran ausente de la campaña, todo parece empezar y terminar en la víctima". "No sólo no se promueve el rechazo social a la figura del agresor, sino que se le invisibiliza", han sentenciado.

Asimismo, han considerado que la campaña "no muestra historias de superación de la violencia de género, ni tiene como objetivo modificar los mitos, modelos y prejuicios existentes" y han calificado de "inaudito" que desde la Administración pública, con el dinero asignado a partir de un pacto de Estado en torno a un problema social y político de primer orden, "se mande a la sociedad un mensaje que hace a las victimas responsables de su supervivencia, haciendo dejadez de sus obligaciones para remover los obstáculos que impiden la igualdad y garantizar la libertad y seguridad de las mujeres".

Las organizaciones feministas han asegurado que el mensaje "no puede ser más demoledor y contrario a la letra y el espíritu de la norma andaluza, estatal e internacional" porque para ellas "no se presenta la violencia de género como un fenómeno enmarcado en la desigualdad entre hombres y mujeres, aparece como un episodio aislado y separado de sus causas y sus consecuencias".

La evolución de la conciencia social y los avances en la conceptualización de las formas de opresión de las mujeres ha alcanzado un consenso internacional en torno al término de violencia contra las mujeres o violencia de género, como se recoge en la legislación de obligado cumplimiento para la Administración de la Junta de Andalucía.

Por estos y otros motivos, han pedido a la Consejería que retire la campaña y desarrolle otra "que cumpla con la normativa vigente", y con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y han apelado la intervención del Defensor Pueblo, en defensa de los derechos de las mujeres de esta comunidad.