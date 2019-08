28 de agosto de 2019

Comandante de la Guardia Civil lamenta en Baeza que la seguridad sea un asunto "que la ciudadanía da por hecho"

BAEZA (JAÉN), 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comandante de la Guardia Civil de la Jefatura de Policía Judicial Vicente Corral ha lamentado en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) que la seguridad en España sea un asunto "que la ciudadanía da por hecho" y ha añadido que los efectivos de los cuerpos de seguridad se sienten valorados, a pesar de que esto "nunca ha sido un tema estrella".

Corral ha sido ponente en el curso 'La España futura: configuración de un proyecto de país', que se enmarca dentro los cursos de verano que la UNIA realiza en la sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) y ha asegurado a Europa Press que "no se acaba de ver el esfuerzo que hay detrás de la seguridad", al tiempo que ha advertido de que "los males se evitan invirtiendo adecuadamente en la misma".

Dentro de la configuración del proyecto del país, el comandante ha explicado que la Guardia Civil, al igual que la Policía, tienen la obligación velar por la seguridad de los ciudadanos y garantizar el libre ejercicio de las libertades, que "son un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad democrática".

De tal manera, ha afirmado que "no existe verdadera democracia, no existe desarrollo económico, ni futuro para un país que no se preocupe adecuadamente de la seguridad de los ciudadanos".

Corral ha hecho referencia a una pregunta que ha formulado el CIS sobre la valoración de las instituciones y ha concluido que la Guardia Civil ha sido una de las más valoradas por los ciudadanos españoles. "Eso para nosotros es un orgullo y nos gustaría seguir manteniendo el respeto y el aprecio de la sociedad", ha sentenciado.

Sobre su cargo, ha expuesto que está destinado dentro de la Policía Judicial de la Guardia Civil, donde se dedica a la investigación de los delitos y, dentro de los mismos, a la cooperación internacional. Así, ha plasmado que la seguridad de España, "solo tiene sentido dentro de la seguridad global de la Unión Europea (UE)".

Asimismo, ha explicado que el proceso metodológico por el cual colaboran la UE y España, "es complejo porque hay diferentes instrumentos legislativos o normas de distinto ámbito de aplicación".

En cambio, ha dicho que existen una serie de normas que permiten a policías de otros países trabajar en España y a los de aquí salir fuera, trabajar con ellos e intercambiar información. "En definitiva, la eliminación de fronteras es una realidad, no solo para los ciudadanos o para los delincuentes, sino también para los policías que les persiguen", ha apuntado.

El comandante ha mostrado su satisfacción por poder ser uno de los ponentes en la sede de Antonio Machado de Baeza puesto que, para la Guardia Civil, "la ciudad es un lugar muy entrañable y muy importante porque es la cuna de todos los Guardia Civiles de España" al encontrarse en el municipio la academia de formación para este cuerpo.

Por último, Corral ha insistido en que siempre van a acudir a cualquier llamamiento de una universidad o evento formativo en el que "tengan la oportunidad tan importante de trasladar a la sociedad este trabajo".